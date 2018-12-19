Дизайнер создал движущиеся оригами из деревянных кубиков
Просто магия.
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Просто магия.
Шведского дизайнера Эрика Аберга можно смело назвать иллюзионистом. В своих работах он экспериментирует с движением, казалось бы, неподвижных вещей — деревянных кубов.
Умело собирая конструкторы из десятков кубиков, он создает иллюзию оригами — плавно складывая и превращая одну форму в другую всего за несколько секунд.
Свой умный конструктор Аберг назвал GHOSTKUBE («Призрачный куб»), и это название идеально подходит его работам.
Чтобы создать это плавное движение, Эрик начал с простых структур, содержащих только два или три куба. Затем он начал отражать и дублировать свои позиции и обнаружил сотни версий начальной скульптуры. Благодаря оригинальному дизайну, конструкции могут перемещаться, складываться, открываться и изменяться во всех направлениях.
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