Ученые нашли растущий опенок, которому 2500 лет

Около 30 лет назад биолог Джеймс Андерсон из Университета Торонто обнаружил в лесу штата Мичиган одиночную особь опенка толстоногого (Armillaria gallica), грибное тело которого распространилось вокруг на 15 гектаров. Его вес был оценен в 100 тысяч килограмм. Опенок назвали «чудовищным грибом» и установили, что ему не менее полторы тысячи лет.

Новое исследование этого же гриба позволило скорректировать информацию. Опенку из Мичигана как минимум 2,5 тысячи лет. Фактически, он современник Сократа и один из старейших живых организмов на планете.

На самом деле тело гриба распространилось на 75 га, а его общий вес составляет не менее 400 тысяч кг, пишут исследователи в журнале Proceedings of the Royal Society B.

Ученые проанализировали генетическую информацию гриба и установили, что уровень мутаций у него чрезвычайно низкий. Это может быть связано с тем, что гриб скрыт под землей и почти не ощущает воздействия ультрафиолета.

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«Мы думаем, что эта низкая частота мутаций, возможно, является ключом к генетической стабильности огромного гриба и даже может быть ключевой причиной его продолжительной жизни», — сказал соавтор исследования Иоганн Брюн из Университета Миссури.

Гриб в основном находится под землей и скрыт от глаз. Он разлагает древесину, а получаемую энергию использует, чтобы отращивать ризоморфы — длинные шнуровидные сплетения грибных нитей, которые нужны, чтобы проводить воду и питательные вещества в грибное тело.

Ризоморфы крепятся к корням деревьев. Как только дерево становится уязвимым, например, из-за засухи, гриб начинает атаковать и истощать растение, питаясь за его счет. Каждую осень на поверхности почвы прорастают многочисленные опята.