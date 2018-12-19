Другая планета: как выглядит одно из самых необычных мест России (фото)
Вряд ли
Вряд ли
На Земле есть огромное количество удивительных мест и явлений природы, которые скорее напоминают картинки с других планет. В России таких «инопланетных» пейзажей тоже предостаточно.
Абсолютно завораживающее зрелище ждет гостей
Семь гигантских каменных глыб высотой от 30 до 42 метров сформировались при избирательном выветривании и вымывании мягких горных пород. От первого и самого крупного столба до следующей группы расстояние составляет 1 километр.
В последние годы популярность Маньпупунёр начала расти, и, несмотря на труднодоступность этого места, сюда начали съезжаться туристы. Однако для сохранения природы руководство заповедника решило ввести ограничения на количество посетителей.
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