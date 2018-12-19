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18:33 (мск), источник: Mail.ru Новости

Другая планета: как выглядит одно из самых необычных мест России (фото)

Вряд ли кто-то ожидает увидеть такие пейзажи.

На Земле есть огромное количество удивительных мест и явлений природы, которые скорее напоминают картинки с других планет. В России таких «инопланетных» пейзажей тоже предостаточно.

Абсолютно завораживающее зрелище ждет гостей Печоро-Илычского заповедника в Троицко-Печорском районе Республики Коми. Здесь на плато Маньпупунёр находится одно из природных чудес России — огромные каменные столбы, также известные как столбы выветривания.

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Семь гигантских каменных глыб высотой от 30 до 42 метров сформировались при избирательном выветривании и вымывании мягких горных пород. От первого и самого крупного столба до следующей группы расстояние составляет 1 километр.

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Когда-то это место было священным для народа манси. Название Маньпупунёр переводится с мансийского языка как «Малая гора идолов», и приходить сюда могли только шаманы, так как считалось, что в этом месте обитают духи.

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В последние годы популярность Маньпупунёр начала расти, и, несмотря на труднодоступность этого места, сюда начали съезжаться туристы. Однако для сохранения природы руководство заповедника решило ввести ограничения на количество посетителей.

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