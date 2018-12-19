В британской деревушке неизвестный превратил памятник лорду в «Гринча»
Этой скульптуре не везет каждое Рождество.
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Этой скульптуре не везет каждое Рождество.
В маленькой деревне Данчерч в британском графстве Уорикшир появился свой собственный Гринч. Только он не пытается испортить Рождество, а наоборот, делится праздничным духом со всеми жителями.
Всего лишь несколько дней назад Гринч был статуей лорда Джона Скотта, расположенной в центре поселка. Но всего за одну ночь неизвестный шутник надел на памятник веселый зеленый костюм, который ни полиция, ни местные жители не торопятся снимать.
По словам жителей деревушки, лорду Скотту не везет уже несколько лет подряд — на прошлых рождественских праздниках он успел «примерить» несколько разных костюмов.
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