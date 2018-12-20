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09:54 (мск), источник: Mail.ru Новости

Бесстрашный фотограф снял на видео очень любопытного медведя

Медведь настойчиво пытался позировать на камеру.

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