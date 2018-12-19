Активист из Зимбабве хочет лишить Disney прав на фразу «акуна матата»

Совсем недавно The Walt Disney Company представила трейлер новой версии одного из своих самых популярных мультфильмов «Король лев». Но не прошло и месяца, как вокруг этого события развернулся скандал.

На сайте Change.org появилась петиция, созданная активистом из Зимбабве Шелтоном Мпала, в которой он требует лишить Disney авторских прав на фразу «акуна матата».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/xB5ceAruYrI?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Акуна матата», что в переводе с языка суахили означает «нет проблем», впервые прозвучала в оригинальной версии мультфильма «Король Лев» в 1994 году. После этого она стала буквально символом картины, и компания Disney приобрела на нее авторские права, чтобы в дальнейшем использовать ее для других смежных проектов и сувенирной продукции.

В своей петиции Шелтон Мпала заявляет, что анимационная студия эксплуатирует африканскую культуру, так как фраза работает только на благо Disney. Активист уточнил, что по этой логике, все люди, которые разговаривают на английском, должны платить правительству Британии за использование языка.

Нельзя позволить Disney объявлять авторские права на то, что она не изобретала. Шелтон Мпала Активист из Зимбабве

Стоит отметить, что благодаря вниманию СМИ петицию начали активно поддерживать. Всего за несколько дней ее подписали более 58 тысяч человек из необходимых 75 тысяч.