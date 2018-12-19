Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Телеведущий швырнул стакан в польского эксперта на шоу Соловьева
Выпал снег и пришли морозы: как зарабатывают на автомобилистах
«Ребенок не пришел в школу из-за соплей? Ждите проблем с опекой»
Олеся Судзиловская восхитила спортивной подготовкой на съемках
Бассейн на крыше развязал соседскую войну в московской высотке
Кремль не согласен с резолюцией о милитаризации Крыма Россия не согласна с резолюцией Генассамблеи ООН о милитаризации Крыма
Россия разрывает «петлю анаконды»: Америка недовольна
Путин сказал, почему РФ не отдает моряков ВМСУ
Смотри и худей: 19 фильмов на новогодние праздники
Британка узнала о беременности на восьмом месяце
Девушка помогала насиловать дознавательницу: держала её - СМИ
Пышногрудая модель показала обнажённое фото в бане
Умер актер Олег Мартьянов
Кравчук: при оккупации Украины РФ не станет за год
США сказали, сколько городов может уничтожить одна подлодка РФ
Участковый избил женщину в полиции и надругался
В Москве найден мертвым крупный бизнесмен Воробьев
Япония выразила протест Российской Федерации
Фоторепортажи
14Национальные костюмы на «Мисс Вселенная»
12«Дорога домой». Портреты бездомных из России
20:26 (мск), источник: Mail.ru Новости

Активист из Зимбабве хочет лишить Disney прав на фразу «акуна матата»

По мнению мужчины, анимационная студия эксплуатирует культуру африканских стран.

Совсем недавно The Walt Disney Company представила трейлер новой версии одного из своих самых популярных мультфильмов «Король лев». Но не прошло и месяца, как вокруг этого события развернулся скандал.

На сайте Change.org появилась петиция, созданная активистом из Зимбабве Шелтоном Мпала, в которой он требует лишить Disney авторских прав на фразу «акуна матата».

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Сравнили графику «Короля Льва» 1994 года с 2019, и это невероятно (видео)

«Акуна матата», что в переводе с языка суахили означает «нет проблем», впервые прозвучала в оригинальной версии мультфильма «Король Лев» в 1994 году. После этого она стала буквально символом картины, и компания Disney приобрела на нее авторские права, чтобы в дальнейшем использовать ее для других смежных проектов и сувенирной продукции.

В своей петиции Шелтон Мпала заявляет, что анимационная студия эксплуатирует африканскую культуру, так как фраза работает только на благо Disney. Активист уточнил, что по этой логике, все люди, которые разговаривают на английском, должны платить правительству Британии за использование языка.

Нельзя позволить Disney объявлять авторские права на то, что она не изобретала.
Шелтон Мпала
Активист из Зимбабве

Стоит отметить, что благодаря вниманию СМИ петицию начали активно поддерживать. Всего за несколько дней ее подписали более 58 тысяч человек из необходимых 75 тысяч.

Читайте также:

Киев анонсировал новый поход кораблей через Керченский пролив
США эвакуируют своих дипломатов из Сирии в течение суток
Обманувший ФСО бизнесмен поведал о жизни после общения с Путиным
Они мечтали обогнуть Землю. Один сошел с ума, другой утонул
Путин одобрил перечень показателей эффективности губернаторов
Каждый четвертый работодатель начнет 2019 год с увольнений
Алана Мамаева: Гигантские деньги сносят футболистам голову
Спорт
Загитова пропустила тренировку перед чемпионатом России Чемпионат России по фигурному катанию пройдет с 19 по 23 декабря в Саранске
Hi-Tech
На фото Земли со спутников нашли необъяснимую «дыру» (фото) Конспирологи не дремлют.
Авто
Белорус похвастался всем крутой «Волгой» (а сосед её угнал) Свою 50-летнюю «Волгу» ГАЗ-24 житель белорусского Гродно долго и кропотливо переделывал под «маслкар»
Кино
65-летняя Елена Коренева раскрыла причины ухода из кино Актриса дала интервью Борису Корчевникову
Недвижимость
В Петербурге нашли квартиру из 58 комнат
Самую дорогую однокомнатную квартиру России нашли в Петербурге
Россиянам посоветовали делать ремонт в морозы
Как выглядят безлюдные деревни и скелеты церквей в России (фото)
Дети
Беременная Порошина придумала жениха-иностранца и оплатила роддом Журналисты выяснили, что 45-летняя актриса специально скрывает отца своего пятого ребенка
Леди
Как выглядят звезды «Дома-2» без макияжа В своих социальных сетях звезды «Дома-2» показывают идеальную жизнь: счастливая семья, поездки за границу, дорогие наряды и машины.
Все о ремонте
Где хранить то, что нужно скрыть
5 мифов о скандинавском стиле, в которые мы верим
Сливаем воду, освобождаем розетки. Какие дела в доме нужно сделать к зиме?
Обои на кухне: за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь