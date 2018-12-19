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20:36 (мск), источник: Mail.ru Новости

В Великобритании появилось новое граффити Бэнкси

И оно как всегда актуально.

Самый известный стрит-арт художник современности Бэнкси поделился в Instagram своим новым граффити, сделанным на стене гаража.

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Камера с близкого расстояния показывает мальчика, который ртом ловит снежинки, а рядом стоят его санки. Но смысла в творчестве Бэнкси всегда больше, чем кажется на первый взгляд — и суровая реальность оказывается печальней.

Через несколько секунд камера отъезжает дальше, и за углом на другой стене появляется продолжение картины — горящий мусорный бак, пепел от которого и пытается поймать ртом мальчишка.

В конце ролика камера поднимается над гаражом с граффити и становится виден большой заводской комплекс и его дымящиеся трубы.

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