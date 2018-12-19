В Великобритании появилось новое граффити Бэнкси
И оно как всегда актуально.
И оно как всегда актуально.
Самый известный
Камера с близкого расстояния показывает мальчика, который ртом ловит снежинки, а рядом стоят его санки. Но смысла в творчестве Бэнкси всегда больше, чем кажется на первый взгляд — и суровая реальность оказывается печальней.
Через несколько секунд камера отъезжает дальше, и за углом на другой стене появляется продолжение картины — горящий мусорный бак, пепел от которого и пытается поймать ртом мальчишка.
В конце ролика камера поднимается над гаражом с граффити и становится виден большой заводской комплекс и его дымящиеся трубы.