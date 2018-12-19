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19 декабря, источник: BBC News Русская служба

«Айка»: картина Сергея Дворцевого претендует на «Оскара»

Социальная драма о киргизской мигрантке режиссера Сергея Дворцевого попала в шорт-лист кинопремии «Оскар».

Источник: РИА "Новости"

Картина режиссера Сергея Дворцевого «Айка» попала в шорт-лист кинопремии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Это социальная драма о киргизской мигрантке, которая пытается выжить в современной Москве.

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По сюжету она вначале отказывается от новорожденного ребенка, но потом начинает искать его.

Исполнительница главной роли Самал Еслямова уже получила приз Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль.

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