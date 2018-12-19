«Айка»: картина Сергея Дворцевого претендует на «Оскара»
Социальная драма о киргизской мигрантке режиссера Сергея Дворцевого попала в
Социальная драма о киргизской мигрантке режиссера Сергея Дворцевого попала в
Картина режиссера Сергея Дворцевого «Айка» попала в
Это социальная драма о киргизской мигрантке, которая пытается выжить в современной Москве.
По сюжету она вначале отказывается от новорожденного ребенка, но потом начинает искать его.
Исполнительница главной роли Самал Еслямова уже получила приз Каннского кинофестиваля за лучшую женскую роль.