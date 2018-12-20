В поисках дрона: какие ударные аппараты получит Россия

В 2019 году в России должны завершиться работы по нескольким ключевым «беспилотным» опытно-конструкторским проектам последних лет. В течение следующего года в воздух поднимут сверхдальний беспилотник-разведчик «Альтиус» и тяжелый реактивный беспилотник «Охотник». Как подключение новых ударных машин к боевым операциям позволит расширить возможности российской армии — в материале «Известий».

Трудный проект

В беспилотной авиации, как и в любой отрасли, не обходится без сложных проектов, завершить работу над которыми в силу объективных (а иногда и не очень) причин не получается на протяжении долгих лет. Одним из «долгостроев» отечественной беспилотной авиации стал «Альтаир» — беспилотный разведывательный летательный аппарат с опциональной возможностью применять средства поражения.

Осенью 2018 года ряд средств массовой информации ошибочно воспринял информацию о завершении опытно-конструкторских работ по этой машине. В природе и механике сложностей, постигших головного разработчика—- казанское КБ имени Симонова, разберутся соответствующие ведомства, однако до начала неприятных испытаний, выпавших на долю одного из самых продвинутых КБ по беспилотной авиации в стране, коллективом конструкторского бюро были спроектированы и построены полноценные прототипы-демонстраторы технологий, а также созданы и испытаны ключевые системы.

Впервые в истории отечественной беспилотной авиации был с нуля разработан и реализован беспилотный комплекс с управлением по защищенному каналу связи. «Альтаир» стал во многом знаковой машиной, реализацию которой нужно было проводить с максимальным упором на отечественную элементную базу, для чего впервые потребовалось создавать масштабную кооперацию из 70 с лишним высокотехнологичных предприятий. Слово «впервые» вообще постоянно употребляется в случае с первым отечественным разведывательно-ударным дроном.

Планер, элементы управления, бортовое радиоэлектронное оборудование и «полезная нагрузка» — разведывательное оборудование с блоками наблюдения отечественного же производства, всё это пришлось создавать с нуля, поскольку до «Альтаира» ударных беспилотников в российской армии не было вообще.

В значительной части ликвидировать 20 с небольшим лет отставания в области беспилотной авиации удастся в 2019 году. Заместитель министра обороны Алексей Криворучко отметил, что передача дальнейших работ по «Альтаиру» другому подрядчику — Уральскому заводу гражданской авиации (УЗГА) не скажется на сроках испытания машины. По словам Криворучко, в воздух «Альтаир» планируют поднять уже в 2019 году.

Источник «Известий» в военно-промышленном комплексе отметил, что к серийному производству машины практически всё готово: модернизируются отдельные узлы и вносятся незначительные изменения в программную часть беспилотного комплекса. По данным источника, обеспечена работа аппарата в сложных климатических условиях, включая арктические широты, завершена программа адаптации перспективных средств поражения, среди которых находятся и доработанные с учетом характеристик беспилотника ракеты.

Источник отметил также, что значительная работа проведена по части увеличения боекомплекта, состоящего из корректируемых авиабомб различного калибра и типа, что в перспективе позволит использовать «Альтаир» для нанесения высокоточных ударов, аналогично американским беспилотным аппаратам MQ-9, которые использовались для таких задач с бомбами GBU-12.

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При этом, по данным источника «Известий», на определенном этапе заказчиком был поднят вопрос о том, чтобы «предусмотреть возможность» использования нескольких схем применения средств разведки и поражения. Последние в зависимости от выполняемых задач размещались как во внутреннем отсеке, так и на специальных точках крепления.

По данным источника, ударная версия беспилотника может оснащаться значительным арсеналом средств поражения, а конструкция машины позволяет оснастить аппарат, в частности, противокорабельной ракетой Х-35 в «воздушном» исполнении. Кроме того, такой беспилотник будет оснащаться переработанным БРЭО с повышенной помехоустойчивостью и дополнительным резервированием на контуре управления. Следует отметить, что точная конфигурация машины с подобным вооружением пока не ясна.

В беседе с корреспондентом «Известий» военный эксперт Денис Федутинов заметил, что беспилотники класса MALE (Medium-altitude long-endurance, средневысотные с большой продолжительностью полета) являются одними из самых востребованных в мире благодаря возможности длительных полетов с различной целевой нагрузкой на борту, включая системы вооружения.

Эксперт отметил также, что при этом имеет место тренд на повышение размерности БПЛА с соответствующим ростом возможностей по несению полезной нагрузки. Такая тенденция подтверждается, в частности, постепенным замещением БПЛА Predator более тяжелыми БПЛА Reaper в ВС США. По мнению эксперта, в российском военном ведомстве также не утратили представлений о ценности подобной системы для отечественных ВС и проект «Альтиус» будет в том или ином виде реализован.

Решение всех проблем, связанных с созданием и серийным производством БПЛА этого типа, позволит российским военным адаптировать машину практически под любые задачи.

Инфографика Истребитель четвертого поколения Су-27 Летно-технические характеристики и вооружение истребителя Су-27.

Широкий выбор средств поражения позволит как уничтожать надводные корабли на значительном удалении от берега, так и проводить контртеррористические операции и участвовать в локальных конфликтах, в которых ударные БПЛА могут действовать с той же эффективностью, что и самолеты-штурмовики. При этом в цифровом отношении у «Альтаира» изменений мало: дальность полета — до 10 тыс. км, практический «потолок» — до 11 тыс. м.

Ударник реактивного труда

Другой беспилотный летательный аппарат, разработкой которого занимаются в ОКБ «Сухой» с 2012 года, встанет в строй практически одновременно с «Альтаиром». Заместитель министра обороны России Алексей Криворучко сообщил, что работа по этому направлению является приоритетной для Минобороны и уже к весне 2019 года изделие под индексом С-70 совершит первый полет. Появление этой машины на вооружении российской армии сложно переоценить. Источник «Известий» в военно-промышленном комплексе отмечает, что новая машина позволит сократить время присутствия в воздушном пространстве над зоной боевых действий и откроет возможность для применения средств поражения «за один вылет», используя данные, полученные как с разведывательных беспилотников, уже находящихся в зоне проведения операции, так и с собственной аппаратуры.

Российское «летающее крыло» создается по всем канонам малозаметной авиации — внутренние отсеки для вооружения, экранирование двигателя, низкая радиолокационная заметность и высокая скорость полета.

Последнее особенно важно, если речь идет о «быстрой» войне.

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Прорыв на сверхмалой высоте и уничтожение объектов в тактической и оперативной глубине на скорости почти 1 тыс. км/ч — отличная возможность, облегчающая работу как обычным истребителям и бомбардировщикам, так и Сухопутным войскам. По данным источника «Известий» в военно-промышленном комплексе, БПЛА «Охотник» изначально задумывался как высокоскоростной аппарат для нанесения ударов по «технологически продвинутому» противнику в условиях активной работы средств радиоэлектронной борьбы. Еще на этапе эскизного проектирования военные поставили разработчикам обеспечить полную автономность машины от средств определения местоположения.

На 2019 год намечено завершение работ над другим крупным проектом — беспилотным летательным аппаратом «Орион», созданным в рамках ОКР «Иноходец». Первые испытания беспилотника показали, что возможность принимать на борт до 200 кг полезной нагрузки (блоков наблюдения или многорежимных камер объективного контроля) и способность находиться в воздухе 24 часа — необходимые качества для перспективной разведывательной машины. При этом в статусе согласования НИР с заказчиком находятся еще два перспективных БПЛА — реактивный «Гром», разработку и создание которого на себя снова может взять КБ имени Симонова, и другой продукт бывшего КБ «Сокол» — ударный БПЛА «Зеница».