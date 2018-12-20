В поисках дрона: какие ударные аппараты получит Россия
Перспективные беспилотники смогут нести ракетное вооружение.
Перспективные беспилотники смогут нести ракетное вооружение.
В 2019 году в России должны завершиться работы по нескольким ключевым «беспилотным»
Трудный проект
В беспилотной авиации, как и в любой отрасли, не обходится без сложных проектов, завершить работу над которыми в силу объективных (а иногда и не очень) причин не получается на протяжении долгих лет. Одним из «долгостроев» отечественной беспилотной авиации стал «Альтаир» — беспилотный разведывательный летательный аппарат с опциональной возможностью применять средства поражения.
Осенью 2018 года ряд средств массовой информации ошибочно воспринял информацию о завершении
Впервые в истории отечественной беспилотной авиации был с нуля разработан и реализован беспилотный комплекс с управлением по защищенному каналу связи. «Альтаир» стал во многом знаковой машиной, реализацию которой нужно было проводить с максимальным упором на отечественную элементную базу, для чего впервые потребовалось создавать масштабную кооперацию из 70 с лишним высокотехнологичных предприятий. Слово «впервые» вообще постоянно употребляется в случае с первым отечественным
Планер, элементы управления, бортовое радиоэлектронное оборудование и «полезная нагрузка» — разведывательное оборудование с блоками наблюдения отечественного же производства, всё это пришлось создавать с нуля, поскольку до «Альтаира» ударных беспилотников в российской армии не было вообще.
В значительной части ликвидировать 20 с небольшим лет отставания в области беспилотной авиации удастся в 2019 году. Заместитель министра обороны Алексей Криворучко отметил, что передача дальнейших работ по «Альтаиру» другому подрядчику — Уральскому заводу гражданской авиации (УЗГА) не скажется на сроках испытания машины. По словам Криворучко, в воздух «Альтаир» планируют поднять уже в 2019 году.
Источник отметил также, что значительная работа проведена по части увеличения боекомплекта, состоящего из корректируемых авиабомб различного калибра и типа, что в перспективе позволит использовать «Альтаир» для нанесения высокоточных ударов, аналогично американским беспилотным аппаратам MQ-9, которые использовались для таких задач с бомбами GBU-12.
При этом, по данным источника «Известий», на определенном этапе заказчиком был поднят вопрос о том, чтобы «предусмотреть возможность» использования нескольких схем применения средств разведки и поражения. Последние в зависимости от выполняемых задач размещались как во внутреннем отсеке, так и на специальных точках крепления.
По данным источника, ударная версия беспилотника может оснащаться значительным арсеналом средств поражения, а конструкция машины позволяет оснастить аппарат, в частности, противокорабельной ракетой Х-35 в «воздушном» исполнении. Кроме того, такой беспилотник будет оснащаться переработанным БРЭО с повышенной помехоустойчивостью и дополнительным резервированием на контуре управления. Следует отметить, что точная конфигурация машины с подобным вооружением пока не ясна.
В беседе с корреспондентом «Известий» военный эксперт Денис Федутинов заметил, что беспилотники класса MALE (Medium-altitude
Эксперт отметил также, что при этом имеет место тренд на повышение размерности БПЛА с соответствующим ростом возможностей по несению полезной нагрузки. Такая тенденция подтверждается, в частности, постепенным замещением БПЛА Predator более тяжелыми БПЛА Reaper в ВС США. По мнению эксперта, в российском военном ведомстве также не утратили представлений о ценности подобной системы для отечественных ВС и проект «Альтиус» будет в том или ином виде реализован.
Широкий выбор средств поражения позволит как уничтожать надводные корабли на значительном удалении от берега, так и проводить контртеррористические операции и участвовать в локальных конфликтах, в которых ударные БПЛА могут действовать с той же эффективностью, что и
Ударник реактивного труда
Другой беспилотный летательный аппарат, разработкой которого занимаются в ОКБ «Сухой» с 2012 года, встанет в строй практически одновременно с «Альтаиром». Заместитель министра обороны России Алексей Криворучко сообщил, что работа по этому направлению является приоритетной для Минобороны и уже к весне 2019 года изделие под индексом С-70 совершит первый полет. Появление этой машины на вооружении российской армии сложно переоценить. Источник «Известий» в
Российское «летающее крыло» создается по всем канонам малозаметной авиации — внутренние отсеки для вооружения, экранирование двигателя, низкая радиолокационная заметность и высокая скорость полета.
Прорыв на сверхмалой высоте и уничтожение объектов в тактической и оперативной глубине на скорости почти 1 тыс. км/ч — отличная возможность, облегчающая работу как обычным истребителям и бомбардировщикам, так и Сухопутным войскам. По данным источника «Известий» в
На 2019 год намечено завершение работ над другим крупным проектом — беспилотным летательным аппаратом «Орион», созданным в рамках ОКР «Иноходец». Первые испытания беспилотника показали, что возможность принимать на борт до 200 кг полезной нагрузки (блоков наблюдения или многорежимных камер объективного контроля) и способность находиться в воздухе 24 часа — необходимые качества для перспективной разведывательной машины. При этом в статусе согласования НИР с заказчиком находятся еще два перспективных БПЛА — реактивный «Гром», разработку и создание которого на себя снова может взять КБ имени Симонова, и другой продукт бывшего КБ «Сокол» — ударный БПЛА «Зеница».
С 2019 года ударные машины ждет цикл испытаний, после чего в Минобороны будут принимать решение об опытной эксплуатации беспилотной техники в войсках. О полном замещении бронированных штурмовиков Су-25 и вертолетов армейской авиации пока говорить не приходится, однако в случае подтверждения затребованных военными характеристик людям в «летающих танках» над полем боя придется потесниться и принять в свои ряды технику, которая не знает боли и не чувствует усталости от десятичасового боевого вылета.