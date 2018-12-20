Патриарх Кирилл призвал глав церквей не признавать новую церковь Украины

Источник: РИА "Новости"

«Призываю Вас и всю полноту [вашей] Святейшей Церкви не признавать новосозданную псевдоцерковную структуру и не вступать с нею в общение», — пишет патриарх.

По мнению предстоятеля РПЦ, объединительный собор на Украине нанес тяжелую рану каноническому православию во всём мире. «В действительности так называемое объединение заключалось в слиянии друг с другом двух схизматических организаций, из которых была образована одна. В «соборе» участвовали лжеепископы раскольнического «Киевского патриархата» и другой неканонической структуры — «Украинской автокефальной православной церкви», — пишет главам поместных Церквей патриарх Кирилл.

Каноническая УПЦ, возглавляемая признанным во всем православном мире митрополитом Киевским Онуфрием отказалась от участия в данном мероприятии, считая его «незаконным собранием».

По мнению патриарха, процесс «предоставления автокефалии Украине» был инспирирован главой светской власти страны в собственных политических целях. «Состоявшееся собрание лишь подтвердило факт открытого вмешательства государства в церковную жизнь», — заявил предстоятель.

Патриарх Кирилл убежден, что на Украине происходит не конфликт интересов Московского и Константинопольского патриархатов, а «нечто намного более опасное»: «глубокое расхождение Константинопольской Церкви с православной канонической традицией и святоотеческой экклезиологией». «Наступает время, когда дальнейшее молчание уже невозможно, ибо то, что происходит на наших глазах, — вызов всему православному миру. Нет сомнений, что украинский сценарий в будущем может быть реализован в отношении какой-либо другой поместной Церкви», — пишет патриарх, призывая молиться о «гонимой Украинской православной церкви».