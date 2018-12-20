Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Они сотрут Украину с карты мира: в Киеве предсказали исход страны
Ученые нашли внутри вулкана гигантскую пирамиду (фото)
Смотри и худей: 19 фильмов на новогодние праздники
«Семьи больше нет»: Собчак будет встречать Новый год с любовником
Бассейн на крыше развязал соседскую войну в московской высотке
Кремль не согласен с резолюцией о милитаризации Крыма Россия не согласна с резолюцией Генассамблеи ООН о милитаризации Крыма
Виктория Лопырева устроила романтическую фотосессию накануне родов
Первая минута: чудо рождения (14 фото)
Ани Лорак показала, как в 15 лет выступала на «Утренней звезде»
Олеся Судзиловская восхитила спортивной подготовкой на съемках
Держателя воровского общака посадили в женское СИЗО - причины
Картинами Сафронова теперь можно вытираться - СМИ
Умер актер Олег Мартьянов
Чиновники назвали невыполнимым требование Путина
На фото Земли со спутников нашли необъяснимую «дыру» (фото)
Внутри вулкана гигантскую пирамиду (фото)
Кому из чиновников Путин предложил уйти
Чиновники назвали невыполнимым требование Путина
Фоторепортажи
10Рассеялись, как дом: 93-летняя женщина осталась жить в брошенном селе
12«Дорога домой». Портреты бездомных из России
13:46 (мск), источник: Ведомости

Патриарх Кирилл призвал глав церквей не признавать новую церковь Украины

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в посланиях к предстоятелям других православных церквей призвал их не признавать созданную на Украине при поддержке Константинополя новую Православная Церковь Украины (ПЦУ), независимую от РПЦ. Текст обращения опубликован на официальном сайте Московского патриархата.

Источник: РИА "Новости"

«Призываю Вас и всю полноту [вашей] Святейшей Церкви не признавать новосозданную псевдоцерковную структуру и не вступать с нею в общение», — пишет патриарх.

По мнению предстоятеля РПЦ, объединительный собор на Украине нанес тяжелую рану каноническому православию во всём мире. «В действительности так называемое объединение заключалось в слиянии друг с другом двух схизматических организаций, из которых была образована одна. В «соборе» участвовали лжеепископы раскольнического «Киевского патриархата» и другой неканонической структуры — «Украинской автокефальной православной церкви», — пишет главам поместных Церквей патриарх Кирилл.

Читайте также
Создание «украинской автокефальной церкви». Справка

Каноническая УПЦ, возглавляемая признанным во всем православном мире митрополитом Киевским Онуфрием отказалась от участия в данном мероприятии, считая его «незаконным собранием».

По мнению патриарха, процесс «предоставления автокефалии Украине» был инспирирован главой светской власти страны в собственных политических целях. «Состоявшееся собрание лишь подтвердило факт открытого вмешательства государства в церковную жизнь», — заявил предстоятель.

Патриарх Кирилл убежден, что на Украине происходит не конфликт интересов Московского и Константинопольского патриархатов, а «нечто намного более опасное»: «глубокое расхождение Константинопольской Церкви с православной канонической традицией и святоотеческой экклезиологией». «Наступает время, когда дальнейшее молчание уже невозможно, ибо то, что происходит на наших глазах, — вызов всему православному миру. Нет сомнений, что украинский сценарий в будущем может быть реализован в отношении какой-либо другой поместной Церкви», — пишет патриарх, призывая молиться о «гонимой Украинской православной церкви».

Прошедший в минувшую субботу в Киеве собор православных церквей Украины оформил создание независимой от Москвы структуры, которая получила название Православная Церковь Украины (ПЦУ). 6 января 2019 г. Константинопольский патриархат планирует предоставить ПЦУ томос, который окончательно оформит появление новой автокефальной церкви.

Следите за развитием темы Крупнейший раскол церкви за 1000 лет
 На чем можно заработать в 2019 году
Нассим Талеб: «Предприниматели по определению – дикие животные»
Большая пресс-конференция Владимира Путина. Видео
Пусть потом не пищат: Путин о ядерной войне, фишке РФ и прорыве
Пенсионерка нашла четверть миллиона рублей и отдала полицейским
Япония рассекретила переговоры с США по Курилам в 1960 году
В каких сражениях судьба России висела на волоске
Отец Нурмагомедова назвал цену за новый бой с Макгрегором
Бесстрашный фотограф снял на видео очень любопытного медведя
Спорт
«Питтсбург» остановил Овечкина. С драками и скандалами В одном из центральных матчей недели в НХЛ «Вашингтон» уступил «Питтсбургу» — 1:2
Hi-Tech
На фото Земли со спутников нашли необъяснимую «дыру» (фото) Конспирологи не дремлют.
Авто
Пересдача «теории»: ГИБДД хочет заставить это делать всех О запланированных и возможных нововведениях представители ГИБДД России рассказали в ходе четвертого ежегодного конгресса автошкол
Кино
Малахов отреагировал на призывы Шукшиной закрыть «Прямой эфир» Телеведущий посоветовал актрисе разобраться с семейными проблемами
Недвижимость
В Петербурге нашли квартиру из 58 комнат
Самую дорогую однокомнатную квартиру России нашли в Петербурге
Россиянам посоветовали делать ремонт в морозы
Как выглядят безлюдные деревни и скелеты церквей в России (фото)
Популярные темы на «Детях»
История моего похудения-2 338
Отношение к мужу 275
Взаимоотношения с воспитателем 265
Пол ребенка- так ли он важен?? 244
Леди
Как менялась мода на новогодние елки последние 100 лет Прочитай, если хочешь всегда жить в ногу со временем.
Все о ремонте
Где хранить то, что нужно скрыть
5 мифов о скандинавском стиле, в которые мы верим
Сливаем воду, освобождаем розетки. Какие дела в доме нужно сделать к зиме?
Обои на кухне: за и против
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь