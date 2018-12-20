В желудке у змеи нашли рептилию неизвестного вида

Источник: Campbell et al./Journal of Herpetology

Пищеварительная система — вероятно, не самое популярное место для поисков новых видов животных. Однако именно в кишках центральноамериканской коралловой змеи (Micrurus nigrocinctus) ученые обнаружили неизвестную науке рептилию. Хотите верьте, хотите нет, но это — даже не самая интересная часть истории. На самом деле образец был получен уже давно, вот только ему пришлось 40 лет провести в хранилище, в ожидании своей очереди.

Исследователи назвали новый вид Cenaspis aenigma (букв. «загадочная обеденная змея», от cena = обед, aspis = змея, aenigma = тайна). Он происходит из штата Чьяпас, Мексика, и в настоящее время известен лишь по одному полупереваренному экземпляру. В июле 1976 года его обнаружил местный работник — он нашел в лесах Серро Баул крупную коралловую змею. Исследователи знали, что иногда эта экзотическая красавица не прочь перекусить и другими змеями, но не придали этому значения. Обнаружив в животе рептилии какое-то инородное тело, они не стали его изучать, а просто отложили находку до лучших времен.