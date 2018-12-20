В желудке у змеи нашли рептилию неизвестного вида
Несколько десятилетий ученые держали на пыльных полках очаровательный образец коралловой змеи, а когда наконец вскрыли ее — обнаружили в животе другую змею, притом неизвестного науке вида.
Несколько десятилетий ученые держали на пыльных полках очаровательный образец коралловой змеи, а когда наконец вскрыли ее — обнаружили в животе другую змею, притом неизвестного науке вида.
Пищеварительная система — вероятно, не самое популярное место для поисков новых видов животных. Однако именно в кишках центральноамериканской коралловой змеи (Micrurus nigrocinctus) ученые обнаружили неизвестную науке рептилию. Хотите верьте, хотите нет, но это — даже не самая интересная часть истории. На самом деле образец был получен уже давно, вот только ему пришлось 40 лет провести в хранилище, в ожидании своей очереди.
Исследователи назвали новый вид Cenaspis aenigma (букв. «загадочная обеденная змея», от cena = обед, aspis = змея, aenigma = тайна). Он происходит из штата Чьяпас, Мексика, и в настоящее время известен лишь по одному полупереваренному экземпляру. В июле 1976 года его обнаружил местный работник — он нашел в лесах Серро Баул крупную коралловую змею. Исследователи знали, что иногда эта экзотическая красавица не прочь перекусить и другими змеями, но не придали этому значения. Обнаружив в животе рептилии
Спустя 40 лет из коралловой змеи все же был извлечен образец нового вида — взрослый самец длиной почти 26 см. Судя по некоторым особенностям, например по удлиненному черепу и характеру чешуи, герпетологи предположили, что это роющая змея — такие виды большую часть жизни проводят под землей. Интересно то, что помимо необычного рисунка на чешуе у змеи хорошо развиты зубы и мощные челюсти. Обычно роющие змеи живут в лесу и питаются мягкой добычей — слизнями и дождевыми червями — однако эта, судя по всему, предпочитает тараканов и многоножек с жестким хитиновым панцирем.