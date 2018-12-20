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12:36 (мск), источник: RTVi

В Конгресс США внесли законопроект о запрете на убийство котят в научных целях

Сенатор-демократ Джефф Меркли и конгрессмен-республиканец Майк Бишоп внесли в обе палаты Конгресса США законопроект о запрете исследователям из министерства сельского хозяйства (USDA) убивать котят, которых используют в научных целях. Об этом 20 декабря сообщил CNN.

Источник: AP 2018

«USDA выращивает до 100 котят в год, скармливает им зараженное паразитами мясо, чтобы собрать яйца паразитов, которые будут использовать в других экспериментах, а потом убивает котят», — рассказал Меркли. По его словам, новый законопроект под названием KITTEN («Котенок») остановит этот процесс.

По словам Меркли, он говорил с ветеринарами, которые рассказали, что после экспериментов котят можно отдавать в американские семьи. Специалисты говорили, что кошек можно вылечить от паразита, чтобы они не угрожали здоровью человека.

Впервые запретить USDA убивать кошек и котят после экспериментов предложил конгрессмен от республиканской партии Майк Бишоп. В мае он направил в министерство письмо с требованием объяснений. По его словам, его «шокировало», что организация, которая должна улучшать условия жизни животных, так относится к их жизням.

Представитель министерства рассказал CNN, что цифра в 100 котят «сильно преувеличена». Он добавил, что USDA старается сократить число животных, которые нужны ведомству, чтобы вырастить яйца токсоплазмы. По его словам, кошек не отдают в приюты из-за рисков для здоровья.

О том, что USDA «использует кошек как пробирки», сообщила организация White Coat Waste Project, которая следит за тратой денег налогоплательщиков. Ее члены изучили документы об экспериментах министерства и выяснили, что в лабораториях ежегодно убивают и сжигают около 100 котят.

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