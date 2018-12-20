В Конгресс США внесли законопроект о запрете на убийство котят в научных целях

Источник: AP 2018

«USDA выращивает до 100 котят в год, скармливает им зараженное паразитами мясо, чтобы собрать яйца паразитов, которые будут использовать в других экспериментах, а потом убивает котят», — рассказал Меркли. По его словам, новый законопроект под названием KITTEN («Котенок») остановит этот процесс.

По словам Меркли, он говорил с ветеринарами, которые рассказали, что после экспериментов котят можно отдавать в американские семьи. Специалисты говорили, что кошек можно вылечить от паразита, чтобы они не угрожали здоровью человека.

Впервые запретить USDA убивать кошек и котят после экспериментов предложил конгрессмен от республиканской партии Майк Бишоп. В мае он направил в министерство письмо с требованием объяснений. По его словам, его «шокировало», что организация, которая должна улучшать условия жизни животных, так относится к их жизням.

Представитель министерства рассказал CNN, что цифра в 100 котят «сильно преувеличена». Он добавил, что USDA старается сократить число животных, которые нужны ведомству, чтобы вырастить яйца токсоплазмы. По его словам, кошек не отдают в приюты из-за рисков для здоровья.