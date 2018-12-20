Барак Обама переоделся Сантой и принес подарки детям из бедных семей

Потом Обама спел We Wish You a Merry Christmas вместе с персоналом госпиталя. А для одной девочки он даже станцевал — она лежала в палате и, очевидно, не могла встать, поэтому он зашел к ней сам.

Свой визит Барак Обама прокомментировал так: «Я просто хочу сказать “спасибо” всем вам, ведь мы смогли познакомиться с таким большим количеством замечательных детей и их семьями. Сейчас не самое простое время — как папа двух девочек, я могу себе это представить. И в сложившейся ситуации, тот факт, что у нас есть медсестры, доктора и другие люди, которые заботятся о наших детях и присматривают за ними и слушают их и друг друга, и держат их за руку… Это очень важно. И еще это отличное напоминание, что такое на самом деле дух Рождества».