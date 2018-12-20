Полет фантазии: как выглядят 7 самых экстравагантных елок
Если вечнозеленое дерево из леса вам надоело, вполне можно заменить его
Если вечнозеленое дерево из леса вам надоело, вполне можно заменить его
Оказывается, это уже тренд.
Вскоре умельцы стали вырезать из старых негодных пил целые новогодние аппликации, давая им вторую жизнь. Отличный винтажный декор для кафе или дачи.
Осенью работа уличного художника Бэнкси «Девочка с воздушным шаром» оказалась уничтожена сразу после того, как ее продали на аукционе Sotheby’s в Лондоне. В раму был встроен измельчитель бумаги.
В соцсетях сразу же стали подражать
Ограждающими лентами и наручниками украсили праздничное дерево в офисе шерифа в США.
Слово «зеленый» обозначает не только цвет, но и экологичность продукта. Эти елки очень экологичны: они сделаны из бутылок из переработанного пластика и после праздника снова пойдут на переработку. Ни одно дерево при этом не пострадало.
Мы не знаем, насколько хорош этот лаборант в науке, но создать елку из бактерий у него получилось отлично.
Это совсем просто! Не нужно ни покупать елку, ни устанавливать ее в ведро с песком, ни украшать. Условие одно — у вас должно быть под рукой минимум пять планшетов.
Если у вас нет елочных игрушек или они разбились — не беда. Притворитесь айтишником и скажите, что так и задумано.
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