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13:49 (мск), источник: Mail.ru Новости

Полет фантазии: как выглядят 7 самых экстравагантных елок

Если вечнозеленое дерево из леса вам надоело, вполне можно заменить его чем-нибудь другим. Например, пилой, пластиковыми бутылками или… бактериями. Не верите? А у этих людей получилось!

Елка из ручной пилы

Оказывается, это уже тренд. Когда-то кто-то повесил две пилы рядом и заметил, что в таком положении они напоминают по форме елку.

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Вскоре умельцы стали вырезать из старых негодных пил целые новогодние аппликации, давая им вторую жизнь. Отличный винтажный декор для кафе или дачи.

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Елка в стиле Бэнкси

Осенью работа уличного художника Бэнкси «Девочка с воздушным шаром» оказалась уничтожена сразу после того, как ее продали на аукционе Sotheby’s в Лондоне. В раму был встроен измельчитель бумаги.

В соцсетях сразу же стали подражать художнику-провокатору и измельчать все подряд. Вот так, по мнению одного из пользователей соцсетей, должна выглядеть измельченная новогодняя елка.

This tree that the art center in my home town put up. from r/pics

Полицейская елка

Ограждающими лентами и наручниками украсили праздничное дерево в офисе шерифа в США.

Christmas tree at local sheriff's office from r/ProtectAndServe

Настоящие «зеленые» елки

Слово «зеленый» обозначает не только цвет, но и экологичность продукта. Эти елки очень экологичны: они сделаны из бутылок из переработанного пластика и после праздника снова пойдут на переработку. Ни одно дерево при этом не пострадало.

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Елка из бактерий

Мы не знаем, насколько хорош этот лаборант в науке, но создать елку из бактерий у него получилось отлично.

I made a bacterial Christmas tree in the lab ?? from r/pics

Елка из планшетов

Это совсем просто! Не нужно ни покупать елку, ни устанавливать ее в ведро с песком, ни украшать. Условие одно — у вас должно быть под рукой минимум пять планшетов.

I made an IT Christmas Tree made of Monitors from r/mildlyinteresting

Елка айтишников

Если у вас нет елочных игрушек или они разбились — не беда. Притворитесь айтишником и скажите, что так и задумано.

I work at a tech company, this is our Christmas tree

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