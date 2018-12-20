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13:53 (мск), источник: RTVi

Андрей Кураев: ностальгия по СССР похожа на действие наркотика

Теолог и диакон РПЦ Андрей Кураев сравнивает ностальгию по СССР с наркотиком, потому что люди, которые жили в условиях несвободы, сейчас среди «мечтателей». Такое мнение он высказал в эфире «Эха Москвы».

Источник: РИА "Новости"

«Те люди, у которых был опыт реальной жизни в СССР, в позднем СССР, с его дефицитами, очередями, с его закрытостью, несвободой информации и полицейской пропиской и прочим, — почему эти люди вдруг оказываются среди мечтателей? Это странно. Но должно быть, речь идет о наркотиках», — рассказал Кураев.

По словам теолога, чувство собственного величия для таких людей «важнее, чем холодильник». На все аргументы у них, добавил Кураев, есть ответ «зато нас боялись».

Богослов уверен, что люди готовы пойти на любые жертвы, чтобы у них был «некий великий смысл». Поэтому они ностальгируют не столько по СССР, сколько по глобальной идеологии, отметил Кураев.

Теолог уверен, что в российском обществе уже много веков преобладает идея мессианства России.

«Пусть я буду в рваных валенках, но дайте мне идею, лейбл на грудь, что я свет — передовой человек, передовое человечество это я и я несу свет, я спасаю», — уточнил он.

Кураев рассказал, что власти России пытались создать общую идею «на обломках православия». По его мнению, они хотели организовать «интернационал реакционеров» с президентом Владимиром Путиным в лице «морального лидера». Но в последние годы, по мнению Кураева, с реализацией этой идеи «не очень заладилось».

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