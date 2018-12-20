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14:08 (мск), источник: BBC News Русская служба

Прославленный журналист Spiegel признался, что придумывал фейки

Автор немецкого журнала Spiegel, лауреат многих журналистских премий Клаас Релотиус сознался, что сочинял фейки. О признании Релотиуса говорится в редакционной статье журнала. Прославленный журналист придумывал множество деталей для своих историй, яркие цитаты из несуществующих интервью, в его историях фигурировали несуществующие персонажи.

Источник: BBC News Русская служба

Клаас Релотиус «фальсифицировал статьи в грандиозных масштабах и даже придумывал героев», — говорится в редакционной статье на сайте Spiegel, опубликованной в среду.

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Выдумки содержатся в нескольких репортажах журналиста, в том числе материалах, отмеченных наградами, добавили в редакции журнала. Как признался журналист, придуманные факты и комментарии содержатся в 14 его репортажах. В редакции полагают, что таких материалов может оказаться больше.

Среди материалов с фейками оказались статьи «Последний свидетель» — об американце, который присутствует на смертной казни в роли свидетеля, «Дети львов» — о двух иракских детях, похищенных боевиками экстремистской группировки «Исламское государство» (запрещена в ряде стран, в том числе в России), и «Номер 440» — о заключенных тюрьмы в Гуантанамо. Все эти тексты были номинированы на престижные награды, за некоторые Релотиус получил призы.

Журнал Spiegel — один из старейших и самых престижных на планете. Основанный в 1947 году, сегодня Spiegel выходит тиражом около 725 тыс. печатных экземпляров, в интернете журнал каждый месяц читают около 6,5 млн человек. Журнал известен длинными и подробными репортажами и расследованиями.

В редакции назвали признание Релотиуса «низшей точкой в 70-летней истории журнала».

Мексиканский провал

33-летний журналист начал свою карьеру в Spiegel внештатным сотрудником в 2011 году. За семь лет работы в журнале Релотиус написал около 60 статей. Многие из них правдивы, настаивает он.

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В 2014 году Релотиус получил награду Си-эн-эн как лучший репортер. В 2013-м, 2015-м, 2016-м и 2018-м годах журналисту вручали престижную премию Deutscher Reporterpreis. Помимо Spiegel, он сотрудничал со многими другими престижными журналами.

Точку в блестящей карьере молодого автора поставила командировка в США. Релотиусу и его коллеге Хуану Морено поручили написать о мексиканских мигрантах и о том, как к ним относятся в США.

После того как Морено увидел Релотиуса в деле, у него появились подозрения по поводу его работы. Он довел их до редакторов, но те не прислушались, и совместная статья была опубликована в ноябрьском номере журнала.

Тем временем Морено начал собственное расследование. Для работы над следующей статьей он снова поехал в США и организовал встречу с двумя людьми, на которых Релотиус обильно ссылался в своей статье.

Оказалось, что эти источники вообще никогда не встречались с журналистом, то есть их слова Релотиус выдумал от начала до конца.

Он выдумал плакат с надписью «Мексиканцам вход запрещен», который якобы видел в Миннесоте. Сочинил Релотиус и большую часть своего материала о сирийском мальчике — этот его текст незадолго до скандала был отмечен жюри одного из немецких журналистских конкурсов за прекрасный стиль.

Релотиус уволился из Spiegel. В журнале полагают, что фейки могли содержатся и в статьях, которые он писал для других СМИ. Сам журналист сказал коллегам, что «болен и нуждается в помощи». Более развернутых публичных комментариев он пока не делал.

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