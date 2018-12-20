В Германии соорудили гигантскую елку из ящиков для бутылок (видео)
Она должна привлечь внимание к проблеме бедности.
Она должна привлечь внимание к проблеме бедности.
18-метровую елку из пластиковых ящиков для бутылок соорудили в городе Гера в Германии.
Это самая высокая в мире новогодняя ель, сделанная из подобного материала. На ее постройку понадобилось в общей сложности 2790 ящиков. «Дерево» побило рекорд 2015 года — тогда похожая елка достигала 12 метров в высоту.
Сооружение должно привлечь внимание к проблеме детей из бедных семей и собрать для них благотворительные средства. Елку помогали строить волонтеры.
Елка простоит до начала января, но городские власти не исключают, что в случае сильного ветра разберут конструкцию раньше.
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