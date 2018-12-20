В Германии соорудили гигантскую елку из ящиков для бутылок (видео)

18-метровую елку из пластиковых ящиков для бутылок соорудили в городе Гера в Германии.

Это самая высокая в мире новогодняя ель, сделанная из подобного материала. На ее постройку понадобилось в общей сложности 2790 ящиков. «Дерево» побило рекорд 2015 года — тогда похожая елка достигала 12 метров в высоту.

<iframe width="100%" height="360 " src="//www.newstube.ru/embed/58314948-a11b-4610-b2d5-ea49ea55ed9b" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br/><a href="https://www.newstube.ru/m/1266711" target="_blank">Самая высокая в мире елка сделана из ящиков для бутылок</a> Во время загрузки произошла ошибка.

Сооружение должно привлечь внимание к проблеме детей из бедных семей и собрать для них благотворительные средства. Елку помогали строить волонтеры.

Елка простоит до начала января, но городские власти не исключают, что в случае сильного ветра разберут конструкцию раньше.