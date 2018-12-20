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15:02 (мск), источник: Mail.ru Новости

Ученые рассказали, как долго оставаться счастливым

Дарите, и будет вам счастье.

Источник: Агентство «Москва»

Счастье, которое мы чувствуем в результате каких-то приятных событий, постепенно уменьшается и сходит на нет. Это связано с явлением, которое в науке называют «гедонистической адаптацией».

Термин, появившийся в трудах по психологии в 1971 году, описывает свойство людей держаться на относительно стабильном уровне счастья, а также быстро возвращаться к этому уровню после серьезных позитивных или негативных событий или изменений в жизни. Если приятный опыт повторяется, эмоции уже не так сильны, как в первый раз. Именно поэтому человек постоянно ищет новых впечатлений.

Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале Psychological Science, у этого правила есть исключение.

Ученые из Университета Чикаго и Северо-Западного университета в США провели два исследования. Группа студентов получала по 5 долларов в течение 5 дней. Ученые предложили половине участников тратить эти деньги на себя, покупая еду или приятные мелочи. Другая половина должна была отдавать деньги другим людям — угощать обедом, отдавать нуждающимся или дарить небольшие подарки. В конце каждого дня участники эксперимента отчитывались о своем опыте и эмоциях.

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Данные, полученные в общей сложности от 96 участников, продемонстрировали четкую закономерность. Люди, тратившие деньги на себя, вначале ощущали радость от такой возможности, но к концу 5-дневного периода их эмоции выровнялись. У группы студентов, которые отдавали деньги другим, уровень радости на пятый день эксперимента был такой же высокий, как и вначале.

Второй эксперимент был проведен с помощью онлайн-игры в составление слов. В нем приняли участие более 500 человек. Участникам было предложено жертвовать свои символичные денежные выигрыши или оставлять их себе, а затем отчитываться об эмоциях. Результаты второго теста совпали с результатами первого. «Дарители» оказывались счастливы больше и дольше.

Ученые подчеркивают, что альтруистическое поведение не только дарит человеку стабильные позитивные эмоции, но и укрепляет социальные связи и репутацию.

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