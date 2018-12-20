Ученые рассказали, как долго оставаться счастливым
Дарите, и будет вам счастье.
Дарите, и будет вам счастье.
Счастье, которое мы чувствуем в результате
Термин, появившийся в трудах по психологии в 1971 году, описывает свойство людей держаться на относительно стабильном уровне счастья, а также быстро возвращаться к этому уровню после серьезных позитивных или негативных событий или изменений в жизни. Если приятный опыт повторяется, эмоции уже не так сильны, как в первый раз. Именно поэтому человек постоянно ищет новых впечатлений.
Ученые из Университета Чикаго и
Данные, полученные в общей сложности от 96 участников, продемонстрировали четкую закономерность. Люди, тратившие деньги на себя, вначале ощущали радость от такой возможности, но к концу 5-дневного периода их эмоции выровнялись. У группы студентов, которые отдавали деньги другим, уровень радости на пятый день эксперимента был такой же высокий, как и вначале.
Второй эксперимент был проведен с помощью
Ученые подчеркивают, что альтруистическое поведение не только дарит человеку стабильные позитивные эмоции, но и укрепляет социальные связи и репутацию.
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