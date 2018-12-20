Женщины понизили голос при выборе партнера в условиях высокой конкуренции
Британские психологи выяснили, что мужчины и женщины меняют высоту своего голоса при общении с потенциальными партнерами.
Британские психологи выяснили, что мужчины и женщины меняют высоту своего голоса при общении с потенциальными партнерами.
В статье, опубликованной в Proceedings of the Royal Society B, сообщается, что мужчины, общаясь с привлекательной для них женщиной, голос понижают, а женщины при общении с мужчинами — повышают, но в случае, если их партнер кажется привлекательным конкуренткам, — наоборот, понижают.
Для повышения шансов нахождения партнера для спаривания животные используют разные тактики. В частности, многие виды показывают свою привлекательность с помощью голоса. Это делают и люди:
Что касается женщин, то у них ситуация обратная: обладательницы более высокого голоса кажутся партнерам более молодыми и привлекательными. При этом низкий женский голос также иногда воспринимается как показатель сексуальности, что тоже может повысить привлекательность женщины.
Ученые под руководством Катарцины Пизански (Katarzina Pisanski) из Сассекского университета предположили, что в случае, если высота голоса в действительности может повлиять на привлекательность женщины и мужчины, они будут (пусть и неосознанно) менять тон своего голоса, чтобы казаться более привлекательными.
Разговоры во время встречи были записаны, а после каждой беседы участникам в паре нужно было ответить «да» или «нет» на вопрос о том, нашли ли они собеседника привлекательным.
Во время исследования женщины посчитали привлекательными 30 процентов своих собеседников, а мужчины — 51 процент. Анализ изменения частоты голоса показал, что мужчины понижали голос при общении с женщинами, которых посчитали привлекательными. Авторы отметили, что этот эффект был очевидным в соответствии с прошлыми работами.
Что касается женщин, то при общении с мужчинами они повышали частоту своего голоса в среднем на 20 Герц. Тем не менее, это касалось только тех мужчин, которых предпочли менее 50 процентов женщин: в остальных случаях женщины, наоборот, понижали тон голоса.
Авторы пришли к выводу, что мужчины и женщины в действительности регулируют параметры своего голоса в зависимости от того, насколько привлекательными они находят потенциального партнера. Тем не менее, существует еще один фактор, влияющий на изменение голоса: при высокой конкуренции (в отношении мужчин, которые привлекают большее количество женщин) женщины используют иную стратегию и понижают голос.
Елизавета Ивтушок