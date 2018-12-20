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15:41 (мск), источник: N + 1

Женщины понизили голос при выборе партнера в условиях высокой конкуренции

Британские психологи выяснили, что мужчины и женщины меняют высоту своего голоса при общении с потенциальными партнерами.

Источник: AdinaVoicu/СС0

В статье, опубликованной в Proceedings of the Royal Society B, сообщается, что мужчины, общаясь с привлекательной для них женщиной, голос понижают, а женщины при общении с мужчинами — повышают, но в случае, если их партнер кажется привлекательным конкуренткам, — наоборот, понижают.

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Для повышения шансов нахождения партнера для спаривания животные используют разные тактики. В частности, многие виды показывают свою привлекательность с помощью голоса. Это делают и люди: во-первых, у мужчин понижение тона голоса знаменует переход из предпубертатного периода во взрослую жизнь, а, во-вторых, указывает на более высокий уровень тестостерона, что, в свою очередь, часто связывают с более маскулинной внешностью и, соответственно, более высокой привлекательностью для партнеров.

Что касается женщин, то у них ситуация обратная: обладательницы более высокого голоса кажутся партнерам более молодыми и привлекательными. При этом низкий женский голос также иногда воспринимается как показатель сексуальности, что тоже может повысить привлекательность женщины.

Ученые под руководством Катарцины Пизански (Katarzina Pisanski) из Сассекского университета предположили, что в случае, если высота голоса в действительности может повлиять на привлекательность женщины и мужчины, они будут (пусть и неосознанно) менять тон своего голоса, чтобы казаться более привлекательными.

Для того, чтобы проверить это, психологи провели исследование с экспериментом в формате спид-дейтинга: в нем поучаствовали 30 гетеросексуальных мужчин и женщин разных возрастов.

Разговоры во время встречи были записаны, а после каждой беседы участникам в паре нужно было ответить «да» или «нет» на вопрос о том, нашли ли они собеседника привлекательным.

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Во время исследования женщины посчитали привлекательными 30 процентов своих собеседников, а мужчины — 51 процент. Анализ изменения частоты голоса показал, что мужчины понижали голос при общении с женщинами, которых посчитали привлекательными. Авторы отметили, что этот эффект был очевидным в соответствии с прошлыми работами.

Что касается женщин, то при общении с мужчинами они повышали частоту своего голоса в среднем на 20 Герц. Тем не менее, это касалось только тех мужчин, которых предпочли менее 50 процентов женщин: в остальных случаях женщины, наоборот, понижали тон голоса.

Авторы пришли к выводу, что мужчины и женщины в действительности регулируют параметры своего голоса в зависимости от того, насколько привлекательными они находят потенциального партнера. Тем не менее, существует еще один фактор, влияющий на изменение голоса: при высокой конкуренции (в отношении мужчин, которые привлекают большее количество женщин) женщины используют иную стратегию и понижают голос.

Елизавета Ивтушок

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