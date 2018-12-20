Путин после пресс-конференции дал интервью 17-летней Регине Парпиевой, исполнив ее мечту

Источник: Пресс-служба Президента России

В начале декабря Путин посетил форум добровольцев России и осмотрел стенды благотворительных проектов. Волонтеры рассказали президенту о проекте «Мечтай со мной», который исполняет желания тяжелобольных детей. К стенду были прикреплены конверты с мечтами этих ребят, любой участник форума мог выбрать конверт и исполнить одну мечту. Волонтеры предложили и президенту выбрать конверт. Путин собрал все пять оставшихся желаний и пообещал их исполнить, среди них было пожелание девочки, которая мечтает быть журналистом. Президент России пообещал организовать для нее визит на телеканал RT, чтобы она смогла взять интервью у интересного собеседника.

В течение 20 минут Путин ответил на несколько вопросов Регины, в том числе о том, как он стал президентом, трудная ли эта работа и что он загадает на Новый год. В конце беседы девочка попросила разрешения обнять главу государства, отметив, что он великий президент и очень хороший человек. После этого они обменялись подарками. Президент подарил гаджеты и билеты на концерт, а она — игрушечную собаку, которую сделала сама.