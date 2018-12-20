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17:32 (мск), источник: Mail.ru Новости

Фотограф снимает морских «призраков» (фото)

Его новый проект посвящен бодисерферам — людям, скользящим по волнам без всяких приспособлений.

Трент Митчелл — австралийский фотограф, который работает с камерой уже более 15 лет. У него множество наград, но даже неопытному зрителю достаточно одного взгляда на фотографии мастера, чтобы понять их художественную ценность.

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Митчелл живет у моря и часто снимает взаимодействие человека и стихии. Его последний проект носит название Inner Atlas. Трент фотографирует бодисерферов — людей, которые катаются на волнах без всяких приспособлений — только благодаря ловкости тела.

Застывшие в движении люди напоминают вырвавшихся из морских глубин призраков. «Я пытался создать что-то, чего никогда раньше не видел, с темой, которую я очень хорошо знал. Бодисерфинг, движение, кожа, вспышка», — объяснил Митчелл.

По словам фотографа, подводная съемка была очень сложной. И ему, и моделям пришлось провести под водой много времени.

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