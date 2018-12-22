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Жизнь на отшибе. Что гонит людей прочь от цивилизации
09:19 (мск)
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источник:
Mail.ru Новости
Стая енотов взяла «в осаду» парня с чипсами
Звери выстроились в очередь за лакомыми кусочками.
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