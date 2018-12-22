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09:19 (мск), источник: Mail.ru Новости

Стая енотов взяла «в осаду» парня с чипсами

Звери выстроились в очередь за лакомыми кусочками.

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