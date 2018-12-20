Найден древнейший цветок

Цветок получил название Nanjinganthus dendrostyla. Это древнее цветковое растение, как сообщают исследователи, росло более чем 174 миллиона лет назад — в юрском периоде. Оно является древнейшим из известных науке: ранее же таковым считался цветок, датируемый примерно 130 млн лет (меловым периодом).

Подчеркивается, что ученые в принципе плохо понимают, каким образом возникли цветковые растения. Единственным же надежным способом найти ответы на сложные вопросы об эволюции цветков является исследование окаменелых остатков, в особенности из ранних геологических периодов, подчеркивает Цян Фу (Qiang Fu), ведущий автор новой работы.

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Чтобы описать древний цветок, Фу и другие исследователи изучили множество окаменелых остатков, найденных в породах формации, находящейся в Нанкине, Китай, и содержащей окаменелости, датируемые юрским периодом. Позже окаменелые цветки изучили при помощи мощных микроскопов.

Исследователи надеются, что дальнейшее изучение Nanjinganthus dendrostyla позволит больше узнать о ранних цветковых растениях. Сейчас ученые пытаются выяснить, было ли данное растение монофилетическим, что бы означало, что оно принадлежало к ранней группе цветковых растений, которая дала жизнь более поздним видам, или полифелитическим, что бы означало, что у него и более поздних видов мало общего.

Исследование было опубликовано в журнале eLife, а кратко об открытии сообщает портал LiveScience.