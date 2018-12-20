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19:12 (мск), источник: Чердак

В геноме гималайских сурков нашли рецепты жизни за облаками

Суровыми зимами они чинят свою ДНК, разжижают кровь и не дают расти сосудам.

Источник: СС0/garoch
Генетики собрали первую полную версию генома гималайского сурка и сравнили разные варианты генов у особей, живущих на разных высотах. Оказалось, что секрет выживания в экстремальных условиях — бережное отношение к своему мозгу во время зимней спячки.
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На высоте 5 000 метров в Гималаях обитает немало животных: кроме сурков, там водятся яки, антилопы и мастифы. Однако приспособления к холоду и кислородному голоду у них разные. Например, из них только сурки впадают в спячку и подходят к этому крайне ответственно: роют норы десятиметровой глубины и проводят в них по полгода. В поисках рецептов выживания зимой ученые отсеквенировали геномы гималайских сурков (Marmota himalayana), живущих на разных высотах, и сравнили их с геномами других видов сурков. Кроме того, они проанализировали транскриптомы (РНК-копии генов) клеток печени и мозга сурков и выделили гены, которые зимой, во время спячки, работают активнее, чем летом.

Выяснилось, что гены, отличающие сурков-горцев от их собратьев, живущих в более теплых условиях, и более дальних родственников (других видов сурков), отвечают, собственно, за процессы, которые активны во время спячки. Это означает, что за приспособление к экстремальным условиям отвечают именно особенности зимнего сна.

Иными словами, многие грызуны спят, но некоторые — особенно тщательно и аккуратно.

Среди генов, отличающих гималайских сурков от прочих, можно выделить несколько групп.

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Первая — обмен веществ: зимой животные переключаются на расщепление жирных кислот как единственного источника пищи. Вторая — подавление циркадных ритмов: при низком уровне кислорода нужно поддерживать слабую интенсивность обмена веществ, особенно во время спячки. Третья — гены, связанные с работой противосвертывающей системы крови. Зимой кровь становится более вязкой и движется медленнее, поэтому гены свертывания работают слабо, чтобы не образовывались тромбы. Четвертая группа специализируется на защите мозга от стрессовых факторов. У высокогорных животных приторможены процессы роста сосудов для экономии ресурсов и страховки мозга от окислительного стресса. А еще у гималайских сурков активнее стволовые клетки мозга, чем у сурков, живущих в тепле, — клетки экспрессируют больше генов плюрипотентности и потому лучше готовы к активному делению, если мозг повредится в заморозки.

В дальнейших планах у исследователей не только уточнить геном сурков, но и разобраться с их иммунитетом. Известно, например, что сурки часто болеют вирусным гепатитом и чумой и могут передавать их людям.

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