Российский мэр не платил за услуги ЖКХ и разгневал губернатора

«Состоялся достаточно жесткий разговор с мэром по этому поводу. В настоящее время задолженность им погашена. Но самое главное, что факт такой был. И это недопустимо для чиновника такого высокого ранга, который, наоборот, должен показывать в этом пример. Платить за потребленные коммунальные услуги должны все. Я сделал мэру серьезное замечание. Напомнил о необходимости строгого соблюдения всех норм личного поведения и финансовых обязательств», — приводятся на сайте администрации Еврейской АО слова Александра Левинталя.