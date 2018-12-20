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19:56 (мск), источник: BBC News Русская служба

Треть редкого шотландского виски оказалась подделкой. Его стоимость оценивается в 3,5 млрд рублей

Более трети винтажного шотландского виски, протестированного в специальной лаборатории, оказалась подделкой.

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21 из 55 протестированных бутылок содержала поддельный напиток, или действительно выдержанный виски, но более молодой, чем заявлено на этикетке. Речь идет о редчайших коллекционных образцах.

Анализ проводился в Шотландском университетском центре исследования экологии (SUERC) в Ист-Килбрайде. Для исследования был использован радиоуглеродный анализ.

Исследователи SUERC измеряли содержание радиоактивного изотопа углерода в алкоголе из каждой бутылки, чтобы определить подлинный возраст виски.

Образцы для анализа были переданы в лабораторию компанией Rare Whisky 101 (RW101), торгующей элитным алкоголем. По словам ее представителей, необходимость в тестах была продиктована растущей озабоченностью по поводу распространения поддельного виски на вторичном рынке.

Бутылки были отобраны случайным образом из виски, представленного на аукционах, в частных коллекциях и у перекупщиков.

В прошлом году эта компания обнаружила, что проданная в баре одного из швейцарских отелей порция шотландского виски, которая обошлась клиенту в рекордные 7600 фунтов за 20 граммов, оказалась подделкой.

Китайский миллионер думал, что платит за односолодовый виски 1878 года, но затем засомневался в его подлинности. Позднее анализ показал, что предложенный ценителю виски напиток был произведен в 1970 году и даже не является односолодовым.

По данным Rare Whisky 101, в бутылках стоимостью около 41 миллиона фунтов (3,5 млрд рублей), содержится поддельный виски

Среди подделок редкого виски, обнаруженного в этом году, бутылка «Ardbeg 1885 года» приобретенная у частного владельца, и купленный на аукционе виски «Thorne’s Heritage начала XX века».

По словам представителей RW101, односолодовый (произведенный из спиртов одной конкретной винокурни) виски из всех 10 бутылок, датированных 1900 и более ранними годами, и участвовавших в исследовании оказался поддельным. Компания заявила, что стоимость 21 бутылки с поддельным виски, окажись их содержимое подлинным, составила бы около 635 тысяч фунтов (55 млн рублей).

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По оценкам экспертов RW101, на сегодняшний день из общего объема виски, представленного на вторичном рынке и в частных коллекциях, напитки на сумму около 41 миллиона фунтов (3,5 млрд рублей), являются поддельными. Эта сумма превышает совокупную стоимость всего британского рынка аукционного виски, которую в RW101 на конец этого года оценивают в 36 млн фунтов (3,1 млрд рублей).

Мошенники идут

По мнению одного из основателей RW101 Дэвида Робертсона, подавляющее большинство продавцов не знают, что их товар — подделка. Каждая бутылка редкого виски должна считаться фальшивой до тех пор, пока не доказана ее подлинность, особенно когда речь идет об односолодовом виски, считает он.

«Проблема будет усугубляться, так как цены на редкий виски продолжают расти», — добавляет бизнесмен.

55 образцов виски были протестированы в лаборатории SUERC в ходе исследования

Что такое радиоуглеродный анализ?

Корреспондент по науке Шотландской службы Би-би-си Кеннет Макдональд.

Ключом к этому методу служат изотопы углерода. Углерод-14 является единственным радиоактивным изотопом углерода, который содержится в каждой частице органической материи, включая живые организмы.

У него относительно низкая скорость распада (его период полураспада составляет 5370 лет — столько времени потребуется чтобы половина вещества исчезла). Измерив, сколько углерода-14 осталось в субстанции, можно узнать ее возраст.

Как вообще углерод оказывается в образцах?
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Космические лучи постоянно бомбардируют нашу атмосферу элементарными частицами. При взаимодействии нейтронов от космических лучей с ядрами атмосферного азота образуется углерод-14. Его комбинация с кислородом — радиоактивная двуокись углерода, Этот радиоуглерод поглощается растениями, которыми питаются животные и люди — таким образом микрскопические дозы изотопа оказываются в живых организмах.

Когда растение, животное или человек умирают — этот цикл прерывается, но радиоуглерод продолжает разлагаться. Поэтому, его содержание в образцах органического вещества, таких, как дерево или кость, покажет, когда именно погибло растение или животное.

Исследователи, для уточнения данных анализов, постоянно производят калибровку метода, которая позволяет свести к минимуму влияние посторонних факторов на результаты. Сам метод постоянно совершенствуется, что позволяет датировать возраст все меньших образцов.

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