Жители США стали свидетелями необычного свечения в небе

Свидетели этого явления сделали много фото и видео, и вскоре уже вовсю обсуждали увиденное в соцсетях. Однако через пару часов на официальной странице Ликской обсерватории в Facebook появилась запись о том, что светящийся объект к НЛО не имеет никакого отношения. Это был обычный метеор.