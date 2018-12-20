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20:27 (мск), источник: Mail.ru Новости

Жители США стали свидетелями необычного свечения в небе

Но ученые испортили всю интригу.

19 декабря над американским штатом Калифорния появился небольшой светящийся объект, который двигался по странной траектории, напоминая червя.

Свидетели этого явления сделали много фото и видео, и вскоре уже вовсю обсуждали увиденное в соцсетях. Однако через пару часов на официальной странице Ликской обсерватории в Facebook появилась запись о том, что светящийся объект к НЛО не имеет никакого отношения. Это был обычный метеор.

Во время загрузки произошла ошибка.

Странную траекторию движения ученые объяснили сильным ветром, а яркость небесного тела тем, что оно отражало лучи заходящего солнца.

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