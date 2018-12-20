My wife took this video in Northern California. Any ideas? pic.twitter.com/979OYyKJGy— The Science Plug (@TheSciencePlug) 20 декабря 2018 г.
Жители США стали свидетелями необычного свечения в небе
Но ученые испортили всю интригу.
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Но ученые испортили всю интригу.
19 декабря над американским штатом Калифорния появился небольшой светящийся объект, который двигался по странной траектории, напоминая червя.
My wife took this video in Northern California. Any ideas? pic.twitter.com/979OYyKJGy— The Science Plug (@TheSciencePlug) 20 декабря 2018 г.
Свидетели этого явления сделали много фото и видео, и вскоре уже вовсю обсуждали увиденное в соцсетях. Однако через пару часов на официальной странице Ликской обсерватории в Facebook появилась запись о том, что светящийся объект к НЛО не имеет никакого отношения. Это был обычный метеор.
Странную траекторию движения ученые объяснили сильным ветром, а яркость небесного тела тем, что оно отражало лучи заходящего солнца.
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