Полицейские могут получить право вскрывать автомобили при угрозе жизни людей

Источник: РИА "Новости"

МВД разработало проект поправок в закон «О полиции». Как сообщили ТАСС в пресс-центре ведомства, в документе предлагается наделить полицейских полномочиями вскрывать автомобили в случае угрозы жизни людям.

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«Полиция в целях спасения граждан, жизни и здоровью которых угрожает опасность, например, [если] лицо, находящееся в транспортном средстве, нуждается в оказании первой или медицинской помощи либо в машине без присмотра оставлен младенец и другие, наделяется правом осуществлять вскрытие транспортного средства. Полиция также получает право вскрытия транспортного средства в случае, если в нем заблокировалось лицо, совершившее преступление», — сказали в ведомстве.

Кроме того, МВД предлагает дополнить закон в части разъяснения прав подозреваемым в преступлении.

В случаях необходимости незамедлительного прекращения противоправных посягательств, угрожающих жизни и здоровью граждан, сотрудник полиции представляется и разъясняет виновному лицу его права после осуществления соответствующих неотложных мер.

Также предлагается дать полицейским возможность проникновения в жилые и иные помещения для задержания подозреваемых в преступлении без участия хозяев, изменив порядок информирования собственников о проникновении сотрудника полиции.

В ведомстве отметили, что принятие законопроекта позволит качественно повысить правовой потенциал деятельности полиции.

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Поправка о досмотре

Сотрудники полиции могут получить право досматривать граждан при подозрении, что они скрывают украденные предметы, согласно инициативе МВД.

«Для пресечения хищений чужого имущества предлагается наделить полицию полномочием осуществлять досмотр граждан, в том числе при наличии оснований полагать, что они скрывают при себе предметы кражи», — говорится в пояснительной записке к документу, размещенном в четверг на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.