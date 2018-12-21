Полицейские могут получить право вскрывать автомобили при угрозе жизни людей
МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/ — Также МВД предлагает дать полиции право вскрытия транспортного средства, если в нем заблокирован совершивший преступление.
МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/ — Также МВД предлагает дать полиции право вскрытия транспортного средства, если в нем заблокирован совершивший преступление.
МВД разработало проект поправок в закон «О полиции». Как сообщили ТАСС в
«Полиция в целях спасения граждан, жизни и здоровью которых угрожает опасность, например, [если] лицо, находящееся в транспортном средстве, нуждается в оказании первой или медицинской помощи либо в машине без присмотра оставлен младенец и другие, наделяется правом осуществлять вскрытие транспортного средства. Полиция также получает право вскрытия транспортного средства в случае, если в нем заблокировалось лицо, совершившее преступление», — сказали в ведомстве.
Кроме того, МВД предлагает дополнить закон в части разъяснения прав подозреваемым в преступлении.
В случаях необходимости незамедлительного прекращения противоправных посягательств, угрожающих жизни и здоровью граждан, сотрудник полиции представляется и разъясняет виновному лицу его права после осуществления соответствующих неотложных мер.
В ведомстве отметили, что принятие законопроекта позволит качественно повысить правовой потенциал деятельности полиции.
Сотрудники полиции могут получить право досматривать граждан при подозрении, что они скрывают украденные предметы, согласно инициативе МВД.
«Для пресечения хищений чужого имущества предлагается наделить полицию полномочием осуществлять досмотр граждан, в том числе при наличии оснований полагать, что они скрывают при себе предметы кражи», — говорится в пояснительной записке к документу, размещенном в четверг на федеральном портале проектов
Законопроект также предполагает, что полицейские могут получить право осматривать граждан, их вещи, а также транспортные средства и перевозимые грузы для предупреждения проноса предметов, свободный оборот которых запрещен или ограничен, а также при наличии оснований полагать, что совершено преступление.