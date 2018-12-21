Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Ужасный конец»: эксперты о последствиях санкций против РФ
В России поймали банду суперугонщиков (схема была очень хитрой)
Дети Екатерины Климовой покорили сердце ее нового мужа
Нетребко в сверкающей «пижаме» повеселилась на улицах Нью-Йорка
Как оформить интерьер кухни с балконом или лоджией (фото)
Победа или смертьВосемь сражений, в которых судьба России висела на волоске
Регина Тодоренко вышла на работу через две недели после родов
По стопам брата: принцесса Шарлотта начала брать уроки балета
Россияне признались, что им стыдно покупать в аптеке
Как общаться с неприятными родственниками: советы психолога
Убирайте руки. Великолепный Логинов проиграл только Бе
ЧР: рекорд Тарасовой и Морозова и возвращение Ковтуна
Нетребко в сверкающей «пижаме» повеселилась на улицах Нью-Йорка
Одинаковые прически Пугачевой и Николаева насмешили соцсети
Зачем китайцы строят Z-машину
Радары обнаружили огромный объект
Забудьте это немедленно: шесть пережитков ремонта 90-х
5 секретов, как сделать дешевую кухню дорогой
Фоторепортажи
10Рассеялись, как дом: 93-летняя женщина осталась жить в брошенном селе
18Погромы в Париже
00:40 (мск), источник: ТАСС

Полицейские могут получить право вскрывать автомобили при угрозе жизни людей

МОСКВА, 20 декабря. /ТАСС/ — Также МВД предлагает дать полиции право вскрытия транспортного средства, если в нем заблокирован совершивший преступление.

Источник: РИА "Новости"

МВД разработало проект поправок в закон «О полиции». Как сообщили ТАСС в пресс-центре ведомства, в документе предлагается наделить полицейских полномочиями вскрывать автомобили в случае угрозы жизни людям.

Читайте также
Преступник больше недели вел переписку с полицейскими в соцсетях

«Полиция в целях спасения граждан, жизни и здоровью которых угрожает опасность, например, [если] лицо, находящееся в транспортном средстве, нуждается в оказании первой или медицинской помощи либо в машине без присмотра оставлен младенец и другие, наделяется правом осуществлять вскрытие транспортного средства. Полиция также получает право вскрытия транспортного средства в случае, если в нем заблокировалось лицо, совершившее преступление», — сказали в ведомстве.

Кроме того, МВД предлагает дополнить закон в части разъяснения прав подозреваемым в преступлении.

В случаях необходимости незамедлительного прекращения противоправных посягательств, угрожающих жизни и здоровью граждан, сотрудник полиции представляется и разъясняет виновному лицу его права после осуществления соответствующих неотложных мер.

Также предлагается дать полицейским возможность проникновения в жилые и иные помещения для задержания подозреваемых в преступлении без участия хозяев, изменив порядок информирования собственников о проникновении сотрудника полиции.

В ведомстве отметили, что принятие законопроекта позволит качественно повысить правовой потенциал деятельности полиции.

Читайте также
Британский вор написал трогательное письмо студенту, у которого украл ноутбук

Поправка о досмотре

Сотрудники полиции могут получить право досматривать граждан при подозрении, что они скрывают украденные предметы, согласно инициативе МВД.

«Для пресечения хищений чужого имущества предлагается наделить полицию полномочием осуществлять досмотр граждан, в том числе при наличии оснований полагать, что они скрывают при себе предметы кражи», — говорится в пояснительной записке к документу, размещенном в четверг на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

Законопроект также предполагает, что полицейские могут получить право осматривать граждан, их вещи, а также транспортные средства и перевозимые грузы для предупреждения проноса предметов, свободный оборот которых запрещен или ограничен, а также при наличии оснований полагать, что совершено преступление.

 Американцы завистливо приценивались. У них такого пока нет и не предвидится
Большая пресс-конференция Владимира Путина. Онлайн
Украина перебрасывает войска к побережью Азовского моря
Застрявший в оконной раме кот стал новым героем мемов
Пресс-конференция Владимира Путина. Главное
Мэр не платил за услуги ЖКХ и разгневал губернатора
Моуринью столкнулся с тотальным неуважением в МЮ
Треть элитного шотландского виски оказалась подделкой
Спорт
Убирайте руки. Великолепный Логинов проиграл только Бе Александр Логинов в блестящем стиле завоевал серебро в спринте
Hi-Tech
Доказано космическое происхождение жизни Ученые смоделировали в лаборатории условия космической среды.
Авто
В Минске продают идеальную «девяносто девятую» (цена удивляет) За 22 года вазовский седан проехал 39 тысяч, то есть ежегодно машина проезжала всего 1 772 километра
Кино
Цитата из «Брата 2» привела Путина в замешательство Глава российского государства вспомнил фильм Алексея Балабанова во время традиционной пресс-конференции
Недвижимость
Как выглядят безлюдные деревни и скелеты церквей в России (фото)
В Петербурге нашли квартиру из 58 комнат
Старейшую тюрьму Москвы «Бутырку» закроют
Как выглядит деревня на дне пропасти (фото)
Дети
Дети Екатерины Климовой покорили сердце ее нового мужа Актер Гела Месхи похвалил жену за то, как она воспитывает сыновей и дочерей
Леди
Как менялась мода на новогодние елки последние 100 лет Прочитай, если хочешь всегда жить в ногу со временем.
Все о ремонте
Забудьте это немедленно: шесть пережитков ремонта 90-х
Золотые правила скандинавского интерьера
10 мест в доме, которые вы забываете декорировать
Как украсить дом к Новому году: 10 классных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь