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04:09 (мск), источник: BFM.ru

Великобритания второй год подряд признается Forbes наиболее подходящей для бизнеса страной

Россия заняла в рейтинге Forbes 55-е место.

Источник: Reuters

Эксперты Forbes вновь признали наиболее подходящей для ведения бизнеса страной мира Великобританию. Обновленный рейтинг The Best Countries For Business опубликован на сайте журнала, передает РБК. Первым в этом рейтинге королевство стало годом ранее и сумело удержать лидерство, несмотря на все опасения инвесторов по поводу того, к каким последствиям может привести выход страны из состава ЕС (Brexit).

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В отчете Forbes отмечено, что Великобритания оказалась единственной страной, которая при ранжировании участников рейтинга не опустилась ниже 30-го места (в список Forbes включено 161 государство) ни по одному из 15 использовавшихся при расчете показателей (защита прав собственности, уровень коррупции, налоги, инновации, качество жизни и т. д.).

Второе место в обновленном рейтинге заняла Швеция, сумевшая обойти Новую Зеландию, которая брала «серебро» в течение предыдущих трех лет, и Нидерланды. На третье место поднялся Гонконг, годом ранее занимавший только шестое место.

​Кроме того, в десятку лучших стран для ведения бизнеса вошли Канада, Дания, Сингапур, Австралия и Швейцария. Хуже всего бизнесменам, судя по рейтингу Forbes, приходится в Центральноафриканской республике, Конго, Гвинее-Бисау, Экваториальной Гвинее и Чаде.

Россия в обновленном рейтинге заняла 55-е место, что на три позиции выше, чем годом ранее. В то же время США опустились на пять позиций, с 12-го на 17-е место.

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