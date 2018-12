Великобритания второй год подряд признается Forbes наиболее подходящей для бизнеса страной

Эксперты Forbes вновь признали наиболее подходящей для ведения бизнеса страной мира Великобританию. Обновленный рейтинг The Best Countries For Business опубликован на сайте журнала, передает РБК. Первым в этом рейтинге королевство стало годом ранее и сумело удержать лидерство, несмотря на все опасения инвесторов по поводу того, к каким последствиям может привести выход страны из состава ЕС (Brexit).