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09:43 (мск), источник: РИА Новости

Журнал Science назвал две находки из России «главными открытиями года»

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Останки первого «гибрида» двух древних людей, найденные в Денисовой пещере на Алтае, а также первые органические следы древнейших многоклеточных животных Земли, открытые в Архангельской области, попали в десятку важнейших открытий года по версии журнала Science.

Источник: Институт археологии РАН

Дружба народов

В декабре 2010 года знаменитый палеогенетик Сванте Паабо заявил об открытии «третьего» вида людей, чьи останки — одна костяшка пальца — были найдены в российской Денисовой пещере на Алтае. Это открытие было совершено благодаря «воскрешению» обрывков генома, сохранившихся в трех фрагментах костей древнего человека — фаланговой кости пальца и двух зубах, найденных в пещере.

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Как изначально считали ученые, найденные ими «денисовцы» были родичами неандертальцев, которые жили в пещере примерно 50 тысяч лет назад. Впоследствии выяснилось, что «денисовцы» возникли гораздо раньше, чем предполагали ученые, и были отдельным подвидом людей. Следы их ДНК остались в геномах современных полинезийцев, индейцев Южной Америки и ряда народов Юго-Восточной Азии.

Паабо и его коллеги, в том числе академик Анатолия Деревянко и Михаил Шуньков из Института археологии и этнографии СО РАН, нашли в алтайской пещере не только те костяшки пальцев, из которых был извлечен геном «денисовца», но и две тысячи других костей, предположительно принадлежавших неандертальцам.

Ученые постепенно анализировали эти останки, извлекая из них ДНК и сравнивая их с геномами других древних людей. В одной из таких костей, «Денисова 11», принадлежавшей 13-летней девушке-подростку, умершей около 90 тысяч лет назад, их ожидал большой сюрприз.

Как выяснили палеогенетики в этом году, она была своеобразным «гибридом» между неандертальцами и денисовцами. По материнской линии она была неандертальцем, но при этом примерно треть ее генома состояла из явно «денисовских» обрывков ДНК.

Сравнив пары хромосом, ученые обнаружили, что в большинстве случаев одна из них содержала только денисовские гены, а вторая — их неандертальские аналоги. Это указало на то, что родители этой девушки принадлежали к разным видам древних людей, а не были «гибридами», как она сама. Соответственно, ее папа был «денисовцем», а мама — неандертальской женщиной.

Что интересно, генетический материал ее отца содержал в себе намеки на то, что подобные контакты между двумя видами древних людей происходили и задолго до этого — он сам не был чистым «денисовцем». Все это заставило ученых еще раз переосмыслить чревычайно сложную и богатую на события историю эволюции наших предков и их ближайших «кузенов».

Первая жизнь

Сегодня ученые считают, что жизнь могла появиться на Земле уже три миллиарда лет назад, однако первые 2,5 миллиарда лет своего существования она провела исключительно в одноклеточной форме.

Первые многоклеточные существа предположительно появились лишь 600−650 миллионов лет назад, во время эдиакарского периода, и об их жизни, благодаря почти полному отсутствию их останков, мы почти ничего не знаем.

Отпечаток тела дикинсонии | Источник: Australian National University

Крайне небольшое число окаменелостей времен Эдиакара, а также их причудливый облик, заставляют палеонтологов активно спорить о том, являются ли они реальными останками древних многоклеточных животных, или же следами колоний одноклеточных микробов или даже абиогенными объектами.

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В этом году эти споры были разрешены благодаря открытию уникальных окаменелостей, внутри которых сохранились древнейшие органические останки живых организмов, живших на Земле в ту эпоху. В их толще ученые нашли обрывки молекул, которые присутствуют в организме многоклеточных существ, но отсутствуют в тканях растений, грибов и в различных простейших.

Отпечатки тел этих животных, так называемых «дикинсоний» (Dickinsonia costata), были найдены группой ученых из Палеонтологического института РАН в Москве и Национального университета Австралии в Канберре в окрестностях деревень Лямца и Зимние Горы в Архангельской области.

Их изучение окончательно подтвердило, что дикинсонии не были подделкой или причудой природы, а первыми примитивными животными Земли, возникшими задолго до начала «кембрийского взрыва».

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