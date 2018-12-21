Главенство обязанностей над правами учащимся объяснит офицер

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Совет Министерства просвещения РФ по кадетскому образованию, которым руководит министр Ольга Васильева, одобрил проект концепции кадетского образования в России. Последние изменения в документ планируется внести к 1 февраля 2019 года. После этого его передадут на рассмотрение коллегии Министерства просвещения, а затем вынесут на заседание правительства. Согласно концепции, кадетское образование должно рассматриваться «в качестве составной части государственной кадровой политики и основы кадрового формирования нового слоя государственных служащих».

Концепция устанавливает основные отличия кадетского образования от общегражданского. По мнению составителей, для кадетского образования необходимо «создать уникальную педагогическую среду для воспитания личности гражданина-патриота, защитника нашего Отечества, воспитанного в атмосфере Доблести, Чести, в Добре и Красоте».

Кроме того, в образовательных организациях кадетского типа (ООКТ) должен главенствовать «принцип верховенства обязанностей участников образовательного процесса над их правами» и существовать обязательный институт офицеров-воспитателей.

Организациям кадетского типа должны предоставляться гарантии продолжения учебы выпускников в профильных вузах и места на госслужбе по их окончании. Согласно документу, кадеты смогут получать дополнительные баллы к ЕГЭ за победу в олимпиадах России за овладение обязательным предметом «Основы военной подготовки».

Из доклада заместителя председателя Совета по кадетскому образованию Александра Владимирова следует, что члены совета считают необходимым законодательно оформить государственную систему кадетского образования и разработать государственный заказ на подготовку воспитанников по «номенклатурам должностей и специальностей государственной гражданской и военной службы в интересах органов власти Российской Федерации». Финансирование расходов на функционирование ООКТ они предлагают осуществлять за счет федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов муниципальных образований и средств федеральных целевых программ патриотического воспитания. При этом разработчики концепции считают, что ООКТ могут быть только федерального или регионального уровня, а отдельные кадетские классы могут быть причислены к кадетскому образованию «только косвенно и только по результатам успешного лицензирования».

Как писал «Ъ» два года назад, разработка концепции кадетского образования была начата по итогам поручения президента РФ от 28 января 2016 года.

Согласно концепции, главная цель кадетского образования — «формирование нового слоя государственных служащих, которые по определению и генетике своего воспитания и обучения способны и готовы патриотично, профессионально и ответственно управлять бытием державы».

Тогда председатель общественной организации «Московские суворовцы» Дмитрий Нестеров жаловался, что в федеральных государственных образовательных стандартах (ФГОС) нет разделов с огневой подготовкой, с тактическими учениями и другими «военными» специализациями: «А раз ФГОС нет, то и специалиста нанять нельзя, и в итоге предмета такого нет».

При этом эксперты отмечали, что выделение отдельного типа школ противоречит закону «Об образовании»: так, директор Института развития образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина заявляла, что «законодательное выделение отдельного типа “кадетская школа” просто разрушит баланс в системе российского образования». «Действующие ФГОС подразумевают вариативность программ, дополнительное образование, внеурочную деятельность, — подчеркивала госпожа Абанкина».

Но важно не забывать общую программу: если все учат математику шесть часов в неделю, то никто не разрешит кадетам учить ее два часа, а остальное время тратить на строевую подготовку. Ирина Абанкина директор Института развития образования НИУ ВШЭ

Как «Ъ» писал в ноябре текущего года, сейчас система кадетского обучения законодательно не оформлена и функционирует фактически стихийно. Сегодня в России кадетами числятся почти 200 тыс. детей. Из них четверть учится в ООКТ, остальные — в кадетских классах при обычных школах, их по стране более 7 тыс. Тех самых ООКТ в России около 200, минимум 41 учреждение находится в ведении федеральных министерств и ведомств, преимущественно силовых. За оставшиеся полторы сотни ООКТ и классы формально отвечают Министерство просвещения и субъекты РФ. Кроме того, шесть президентских кадетских училищ, десять суворовских военных училищ и одно нахимовское (с тремя филиалами), пять кадетских корпусов и несколько школ подчинены Министерству обороны.

В системе МВД сейчас числятся шесть суворовских военных училищ и один кадетский корпус (всего 1300 детей).

Всего в стране действуют около 200 образовательных организаций с названиями «Кадетский корпус полиции», «Колледж полиции», «Лицей полиции» и «Полицейский класс», общее число обучающихся достигает 16 тыс. человек.