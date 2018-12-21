Ракета «Протон-М» с российским военным спутником стартовала с Байконура
Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU —
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Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU —
«В пятницу, 21 декабря, в 03:20 мск с космодрома Байконур (Республика Казахстан) успешно осуществлен пуск
Там отметили, что все предстартовые операции и старт ракеты космического назначения «Протон-М» прошли в штатном режиме. Средства наземного автоматизированного комплекса управления осуществляли контроль проведения пуска и полета