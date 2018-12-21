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05:07 (мск), источник: Интерфакс

Ракета «Протон-М» с российским военным спутником стартовала с Байконура

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU — Ракета-носитель «Протон-М» с космическим аппаратом в интересах министерства обороны России стартовала в пятницу с космодрома Байконур, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций ведомства.

Источник: РИА "Новости"

«В пятницу, 21 декабря, в 03:20 мск с космодрома Байконур (Республика Казахстан) успешно осуществлен пуск ракеты-носителя тяжелого класса “Протон-М” с космическим аппаратом в интересах Минобороны России», — сообщили в департаменте.

Там отметили, что все предстартовые операции и старт ракеты космического назначения «Протон-М» прошли в штатном режиме. Средства наземного автоматизированного комплекса управления осуществляли контроль проведения пуска и полета ракеты-носителя.

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