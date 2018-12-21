В Приморье пропали три из 90 незаконно выловленных белух

Источник: РИА "Новости"

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль намерен обратиться к губернатору Приморья Олегу Кожемяко с просьбой решить вопрос белух и косаток, выловленных для перепродажи в китайские океанариумы. Известная актриса и член консультативного совета Международного фонда защиты животных IFAW Памела Андерсон сообщила на странице своего фонда, что попросила российские власти запретить отлов косаток и белух для продажи в Китай. В Тихоокеанском флоте сообщили, что готовы помочь экологам в транспортировке косаток и белух.

«В бухте Средней уже осталось 87 белух — три белухи, предположительно, детеныши до года, бесследно исчезли. Специалисты, имеющие опыт отловов и содержания белух в неволе, рассказывают, что белухи долго могут обходиться без пищи.

Этих животных очень трудно «раскормить», то есть заставить есть мертвую рыбу вместо охоты на живую, или вместо молока матери, если это сеголетки. Некоторые белые киты так и не начинают питаться в неволе.

Из практики прошлых лет всех белух отлавливали в августе, привозили в вольеры в сентябре, а в декабре те, кто не начал есть, начинали умирать», — говорится в сообщении. Экологи отмечают, что, по оценкам отловщиков, смертность белух в неволе в прошлые годы составляла около трети.

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В региональном СУСК РИА Новости сообщили, что «в настоящее время в вольере содержатся 87 белух». Ранее следователи отмечали, что в бухте находятся 90 белух. Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах региона, есть информация, что три белухи уплыли сами, повредив сети. По данным экологов, детеныши-сеголетки на воле не могут выжить без матери.

Ранее в Greenpeace России РИА Новости заявили, что готовится незаконная продажа в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. В Росприроднадзоре, выдающем разрешения на вывоз за границу редких животных, сказали, что изучают проблему вместе с погранслужбой ФСБ. Во владивостокской природоохранной прокуратуре сообщили, что в ходе проверки условий и целей содержания в Средней бухте краснокнижных косаток и белух нашли нарушения со стороны и Росрыболовства и компаний, которые отловили животных.

Следователи возбудили дело по статье «незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».