Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Ужасный конец»: эксперты о последствиях санкций против РФ
Новая разметка на российских дорогах: водителей начнет трясти
Марат Башаров научил двухлетнего сына пользоваться дрелью
«Путинский ставленник изгнан»: западное СМИ назвало «страну года»
Какими будут новые соседи москвичей?
Кремль не согласен с резолюцией о милитаризации Крыма Россия не согласна с резолюцией Генассамблеи ООН о милитаризации Крыма
На Украине рассказали, к чему приведет попытка отнять Крым силой
Гордон недоумевает, почему русские не на коленях
Жена Газманова откровенно высказалась о завершении отношений
Доказательства скорого развода Собчак и Виторгана
Сборная России сможет побороться за место в тройке на ОИ-2020
Год летних видов: Россия покорила Европу и мир
Умер актер Олег Мартьянов
Кравчук: при оккупации Украины РФ не станет за год
Власти РФ будут платить 1 млн рублей вернувшимся на родину - СМИ
Пьеха обвинил знаменитую бабушку в зависимости
Путин дал обещание Донбассу
Умер актер Олег Мартьянов
Фоторепортажи
8Илон Маск открыл первый тоннель под Лос-Анджелесом
12«Дорога домой». Портреты бездомных из России
10:03 (мск), источник: РИА Новости

Йети самые. Ученые окончательно раскрыли тайну снежного человека

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости, Альфия Еникеева. Десятки лет энтузиасты пытаются доказать, что снежный человек существует. Помимо плохого качества фото и видео, предъявляют кости, зубы, волосы, кусочки кожи, слепки следов и даже фекалии йети.

Источник: Bernell/СС0

Ученые внимательно изучили эти образцы и выяснили, чьи они на самом деле.

Загадочный гоминид

В 2003 году на индонезийском острове Флорес обнаружили останки неизвестного прежде вида древнего человека — Homo floresiensis. По единственному черепу и нескольким наиболее полно сохранившимся скелетам рост флоресских людей оценили в один метр, а объем мозга — в 400 кубических сантиметров, что в три раза меньше, чем у современного человека.

Новость
Опубликованы результаты анализа ДНК йети

Этих людей окрестили хоббитами. А редактор журнала Nature Генри Джи даже написал, что открытие родственников, живших еще 50 тысяч лет назад, — совсем недавно с точки зрения антропологии, оно может свидетельствовать в пользу гипотезы о существовании снежного человека.

Йети — предполагаемый древний вид гоминид, обитавший (а может, и до сих пор обитающий) в горах Центральной Азии, в Северной Америке и на Кавказе. Считается похожим на гигантопитека — крупнейшего по размерам примата, жившего в Азии девять миллионов лет назад.

О йети заговорили в начале 1950-х, когда появились первые очевидцы, утверждавшие, что повстречались с загадочным существом в Гималайских горах. С тех пор провели несколько десятков научных экспедиций, но снежного человека ни один профессиональный ученый так и не видел, а предоставленные энтузиастами останки особей вызывали сомнения.

Полярные родственники

В 2014 году международная группа ученых решила поставить точку в этом вопросе и выполнила анализ ДНК тридцати различных образцов волос, якобы принадлежавших йети. Из каждого исследователи извлекли один и тот же короткий участок генома, а затем сравнили его с соответствующими частями ДНК разных млекопитающих. Конечно, свой вид нашелся для каждого.

Новость
National Geographic показал самые популярные фото в соцсетях

Среди опознанных были собаки, антилопы, медведи. Два пучка шерсти, найденные в Гималаях, генетически совпали с ДНК, извлеченной из кости ископаемого полярного медведя со Шпицбергена, жившего примерно сорок тысяч лет назад. Однако исследуемые образцы по всем признакам принадлежали существу, погибшему не более пятидесяти лет назад.

Эту загадку ученые объяснили так: древние белые медведи и их бурые родственники могли скрещиваться между собой, и некоторые из их потомков, обитающих сегодня в Гималаях, несут в себе частичку генома полярного предка.

Полученные данные и образцы ДНК биологи поместили в GenBank — общедоступную базу генетических данных. Воспользовавшись этим, генетики из Оксфордского университета (Великобритания) и Датского музея естественной истории провели повторное исследование, но никаких совпадений с геномом полярного медведя не обнаружили. С ДНК современного гималайского косолапого образцы пересекались очень слабо.

Как предполагают ученые, ДНК шерсти могла быть повреждена — это часто происходит с древними образцами. Не исключена принадлежность образца и четвероногим животным, а не человекоподобной обезьяне.

И все-таки медведи

Осенью 2017 года группа американских, французских и норвежских биологов снова исследовала несколько десятков образцов кожи, шерсти, костей и фекалий, якобы принадлежавших снежному человеку. В этот раз провели филогенетический анализ митохондриальной ДНК, передающейся потомству по материнской линии.

Новость
В геноме гималайских сурков нашли рецепты жизни за облаками

Ученые изучили девять образцов кожи, костей и шерсти йети, хранящихся в Горном музее Месснера (Италия) и в коллекции кинокомпании «Айкон филм компани» (США). Для сравнения взяли у пакистанского зоопарка 15 образцов костей, тканей и фекалий гималайских медведей.

Сопоставив ДНК, исследователи обнаружили, что за исключением одной из костей, принадлежавшей собаке, все остальные относятся к медведям, обитавшим в Гималайских горах.

Таким образом, тайна снежного человека окончательно раскрыта, а полученный объем данных позволил биологам решить еще одну задачу — уточнить родословную бурых медведей (Ursus arctos). Оказалось, что тибетская разновидность (Ursus arctos pruinosus) отделилась от сородичей около 340 тысяч лет назад, а евразийская и американская — 140 тысяч лет назад.

 Песков объяснил, почему у Путина нет мобильного телефона
Как порядочный человек должен жениться: о чем заявил Путин
Кремль пригрозил «взять под прицел» ракеты США в Европе
Нефть рухнула и повлекла за собой рубль
Две российские находки назвали главными открытиями года
Вора в законе из России приговорили к 45 годам тюрьмы в США
Украина перебрасывает войска к побережью Азовского моря
Зимнее солнцестояние: самый короткий день в 2018 году
Спорт
Убирайте руки. Великолепный Логинов проиграл только Бе Александр Логинов в блестящем стиле завоевал серебро в спринте
Hi-Tech
Доказано космическое происхождение жизни Ученые смоделировали в лаборатории условия космической среды.
Авто
В Минске продают идеальную «девяносто девятую» (цена удивляет) За 22 года вазовский седан проехал 39 тысяч, то есть ежегодно машина проезжала всего 1 772 километра
Кино
Цитата из «Брата 2» привела Путина в замешательство Глава российского государства вспомнил фильм Алексея Балабанова во время традиционной пресс-конференции
Недвижимость
Россиянам посоветовали делать ремонт в морозы
Как выглядят безлюдные деревни и скелеты церквей в России (фото)
В Петербурге нашли квартиру из 58 комнат
Старейшую тюрьму Москвы «Бутырку» закроют
Популярные темы на «Детях»
Для Вас принимать материальную помощь от родителей-пенсионеров норма или фу-фу? 286
А какой год был у вас? 228
А как Вы моете пол? 160
Ватрушка с картинками...и зверушек жалко 127
Леди
17 хороших и плохих нарядов для корпоративной вечеринки Стилист рассказала нам, какие точно не подойдут для корпоративной вечеринки (а некоторые из них лучше не надевать никогда), и чем их заменить.
Все о ремонте
Забудьте это немедленно: шесть пережитков ремонта 90-х
Золотые правила скандинавского интерьера
10 мест в доме, которые вы забываете декорировать
Как украсить дом к Новому году: 10 классных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь