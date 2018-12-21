Звезда «Баффи» подтвердила, что подвергалась домогательствам на съемках

Источник: AP 2018

На прошлой неделе газета The New York Times сообщила, что телекомпания CBS выплатила актрисе $9,5 млн для предотвращения потенциального скандала. Душку во время съемок в прошлом году сериала «Мистер Булл» (Bull, 2016 — по наст. время) пожаловалась руководству телекомпании на домогательства со стороны исполнителя главной роли в сериале Майкла Уэтерли, который якобы позволял себе недопустимые выражения в ее адрес, а также совершал в ее отношении другие действия непозволительного характера.

Актриса снялась в нескольких эпизодах сериала и должна была продолжить съемки, однако после случившегося ее сотрудничество с CBS было прекращено, а телекомпания, по данным газеты, заключила конфиденциальное соглашение с актрисой, выплатив ей указанную сумму с целью урегулировать инцидент.

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Как написала в своей публикации 37-летняя Душку, изначально она намеревалась хранить молчание о произошедшем, но передумала после того, как Уэтерли и продюсер сериала Гленн Гордон Карон выступили с заявлениями на этот счет. Первый отметил, что сразу же принес Душку извинения после жалобы с ее стороны, второй заявил о недопустимости выходок, которые позволял себе Уэтерли на съемках. Душку рассказала в статье, что все изложенное в материале The New York Times является правдой. «Пытаясь объяснить свое неподобающее поведение, Уэтерли заявлял, что я не понимаю его юмора», — написала Душку.

Она сообщила, что ее фактически уволили лишь за то, что она «попросила предоставить ей возможность работать без бесконечных сексуальных притеснений». По словам Душку, Уэтерли постоянно хвастался своей дружбой с теперь уже бывшим главой CBS Лесли Мунвесом, который впоследствии сам был вынужден подать в отставку из-за обвинений в домогательствах в его собственный адрес. Актриса утверждает, что она чувствовала в словах Уэтерли угрозу того, что он может воспользоваться дружбой с Мунвесом и отплатить ей, если она будет проявлять характер.

«Я была уволена из-за того, что не хотела, чтобы меня домогались», — написала она.

Душку известна своими ролями в фильмах «Жизнь этого парня» (This Boy’s Life, 1993), «Правдивая ложь» (True Lies, 1994), «Поворот не туда» (Wrong Turn, 2003), а также по участию в сериалах «Баффи — истребительница вампиров» (Buffy the Vampire Slayer, 1997−2003), «Кукольный дом» (Dollhouse, 2009−2010), «Теория большого взрыва» (The Big Bang Theory, 2007 — по наст. время).

Волна обвинений в домогательствах

Тема сексуальных домогательств стала крайне актуальной в США после скандала вокруг известного кинопродюсера Харви Вайнштейна. В октябре прошлого года The New York Times опубликовала статью, в которой говорилось, что Вайнштейн в течение 30 лет подвергал домогательствам работавших с ним женщин. С обвинениями в его адрес после этого выступили более 80 женщин, в том числе актрисы Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Сальма Хайек. Впоследствии в США в приставаниях различного рода обвинили, в частности, актеров Кевина Спейси, Дастина Хоффмана, комика Луиса Си Кея, а также ряд политиков, включая членов американского Конгресса.