Звезда «Баффи» подтвердила, что подвергалась домогательствам на съемках

На прошлой неделе газета The New York Times сообщила, что телекомпания CBS выплатила актрисе $9,5 млн для предотвращения потенциального скандала. Душку во время съемок в прошлом году сериала «Мистер Булл» (Bull, 2016 — по наст. время) пожаловалась руководству телекомпании на домогательства со стороны исполнителя главной роли в сериале Майкла Уэтерли, который якобы позволял себе недопустимые выражения в ее адрес, а также совершал в ее отношении другие действия непозволительного характера.

Как написала в своей публикации 37-летняя Душку, изначально она намеревалась хранить молчание о произошедшем, но передумала после того, как Уэтерли и продюсер сериала Гленн Гордон Карон выступили с заявлениями на этот счет. Первый отметил, что сразу же принес Душку извинения после жалобы с ее стороны, второй заявил о недопустимости выходок, которые позволял себе Уэтерли на съемках. Душку рассказала в статье, что все изложенное в материале The New York Times является правдой. «Пытаясь объяснить свое неподобающее поведение, Уэтерли заявлял, что я не понимаю его юмора», — написала Душку.

Душку известна своими ролями в фильмах «Жизнь этого парня» (This Boy’s Life, 1993), «Правдивая ложь» (True Lies, 1994), «Поворот не туда» (Wrong Turn, 2003), а также по участию в сериалах «Баффи — истребительница вампиров» (Buffy the Vampire Slayer, 1997−2003), «Кукольный дом» (Dollhouse, 2009−2010), «Теория большого взрыва» (The Big Bang Theory, 2007 — по наст. время).