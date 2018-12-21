Выявлена связь между иудаизмом и лимонами
Привычные нам цитрусовые, включая апельсины, мандарины и лимоны, далеко не всегда были такими как сейчас. Их вероятные дикие предки дают практически несъедобные
Привычные нам цитрусовые, включая апельсины, мандарины и лимоны, далеко не всегда были такими как сейчас. Их вероятные дикие предки дают практически несъедобные
В древнем Китае цитрусовые выращивали как лекарственные и ароматические растения. В кулинарии они практически не использовались. К концу античности цитрусовые попали в Европу и там, через несколько столетий, с ними
Для того, чтобы выяснить причину произошедшего, команда ученых из Италии, Франции, Великобритании и США секвенировала и изучила геномы нескольких десятков сортов лимонов, лайма, апельсинов и прочих культурных цитрусовых и сравнила их с геномом их предположительного прародителя, дикого цитрона (Citrus medica).
Ученым удалось найти участок ДНК (его назвали Ruby), отвечающий за синтез невкусных веществ — антоцианинов и проантоцианидинов. Именно они окрашивают листья и косточки «первозданных» цитрусовых в темные цвета, попутно делая их плоды несъедобными.
Ученым удалось найти другой ген, ставший причиной отключения первого. Он получил название Naomi. А его вероятное происхождение оказалось большим сюрпризом. Средиземноморские цитрусовые получили его от пальчатого цитрона (Cítrus médica var. Sarcodáctylis) также известного как «рука Будды».
Они практически несъедобны, но,
В Иудею странное растение было завезено около
А дальше, очевидно, сработала селекция. Садоводу, у которого вырос съедобный мандарин, было выгодно размножить дерево. Еще несколько веков — и цитрусовые стали такими как сейчас.
Ознакомиться с подробностями можно в статье ученых, опубликованной в Current Biology.