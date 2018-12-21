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11:22 (мск), источник: Lenta.Ru

Ремонт «Адмирала Кузнецова» потребовал «экзотических решений»

Ремонт единственного российского авианосца «Адмирал Кузнецов», для чего применялся утонувший в октябре плавучий док ПД-50, продолжится по одному из четырех вариантов, заявил «Коммерсанту» президент «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК) Алексей Рахманов.

Источник: РИА "Новости"

По словам топ-менеджера, у каждого из рассматриваемых вариантов «есть своя цена и свои особенности». Первый предполагает «приобретение дока там, где он есть в наличии». Вторая возможность предусматривает докование «Адмирала Кузнецова» в одном из существующих передаточных сооружений. «Плюс есть пара экзотических решений, о которых говорить пока не хочу, сначала нужно выполнить ряд геологических и инженерных изысканий», — сказал президент ОСК.

Рахманов заверил, что корпорация имеет два возможных срока для повторного докования. «Первая — лето 2019 года, вторая с учетом перераспределения порядка работы на крейсере — конец весны—начало лета 2020 года. Ждем решений всех задействованных сторон и будем думать, как поступить», — отметил менеджер.

В ноябре сообщалось, что причиной аварии ПД-50 могли стать не неполадки с системой энергоснабжения, как заявляют в ОСК, а механическое разрушение сварного шва на одном из отсеков плавучего дока.

В октябре на 82-м судоремонтном заводе в поселке Росляково (Мурманская область), где ремонтировался авианосец «Адмирал Кузнецов», утонул плавучий док ПД-50. При этом на доке упали два башенных крана, один из которых проломил палубу авианосца, спровоцировав возникновение отверстия размером четыре на пять метров.

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