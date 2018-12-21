Как охотник на снежного барса на Алтае стал его хранителем

Источник: ФГБУ НП "САЙЛЮГЕМСКИЙ"

Бывший охотник, а ныне хранитель снежного барса Мерген Марков ведет съемочную группу Би-би-си горными тропами, чтобы показать места на границе с Монголией, Казахстаном и Китаем, где обитают снежные барсы — они же ирбисы.

Несколько бывших браконьеров стали участниками проекта WWF России и помогают вести наблюдения за одним из самых скрытных животных в мире.

Мерген Марков — один из них. Мужчины в его семье испокон веков занимались охотой в долине реки Аргут в Алтайских горах, самом сердце земли снежного барса в России.

Мерген Марков стал первым хранителем снежного барса в Горном Алтае | Источник: ФГБУ НП "САЙЛЮГЕМСКИЙ"

Снежный барс находится под угрозой исчезновения, поэтому охота на ирбиса запрещена во всем мире. По подсчетам ученых, в дикой природе осталось 4 тысячи особей, примерно 80 из них обитают в России.

Отец Мергена в основном охотился на волка, ведь в советские времена местный колхоз выдавал одного теленка за три волчьи шкуры. После распада Советского Союза сдавать пушнину стало некуда, зато на черном рынке появилось много желающих приобрести шкуру снежного барса.

Убить ради коврика у кровати

Снежный барс обитает в горах Центральной Азии, в Республике Тыва, на Алтае, в Бурятии и на юге Красноярского края. Это самый северный ареал обитания ирбиса в мире. С середины 80-х популяция снежного барса в России стремительно уменьшалась из-за браконьерства.

«Его в основном скупали [для отправки] в Китай, и здесь некоторые богатые люди хотели шкуру снежного барса, чтобы она висела у него либо на стене либо чтобы это был какой-то коврик у его кровати», — говорит Алексей Кужлеков, научный сотрудник национального парка «Сайлюгемский».

Органы снежного барса используются в восточной медицине, но в основном браконьеры убивают ирбисов ради шкуры | Источник: ИГОРЬ ИВАНИЦКИЙ/ФГБУ НП "САЙЛЮГЕМСКИЙ"

В 2000-х годах экологи забили тревогу. В 2010 году в Кош-Агачском районе, где еще жили ирбисы, создали особо охраняемую природную территорию — национальный парк Сайлюгемский. Браконьерам стало сложнее охотиться в этих местах.

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Однако у жителей близлежащих сел Аргут и Джазатор по-прежнему не было работы — и некоторые «барсятники» продолжали охотиться. Экологи поняли, что к проблеме браконьерства необходим другой подход.

В 2012 году они привлекли Мергена к работе с фотоловушками. Он с первого раза снял снежного барса.

«Они уже знали все повадки, все пути передвижения снежного барса, где они ходят, где они концентрируются, — вспоминает Алексей Кужлеков. — Им легче было предоставить какие-то фотоловушки, дать какое-то вознаграждение, чтобы у них был стимул».

Трагедия Крюка и Виты

Снежный барс по имени Крюк первым попался в фотоловушки экологов на Алтае в 2012 году. В тот год Крюк спарился с молодой самкой Витой и у них появились котята.

Самец по кличке Крюк (слева) заслужил свое имя благодаря узору из пятен на правом боку. В 2013 году Крюк участвовал в гоне с самкой по кличке Вита (справа) | Источник: ФГБУ НП "САЙЛЮГЕМСКИЙ"

В декабре 2013 года Мергену удалось заснять играющих барсят Виты. Здесь им около шести месяцев.

Барсята Виты и Крюка погибли в петлях браконьеров недалеко от фотоловушки Мергена | Источник: ФГБУ НП "САЙЛЮГЕМСКИЙ"

«Два котенка были. Ну, они перед камерой играли там. Того, который лежал на земле, я Аргутом назвал, а верхнего Батыром назвал. И после этого они потерялись», — вспоминает Мерген.

Впоследствии Алексею Кужлекову удалось узнать от местных жителей, что Вита с котятами попала в петли браконьеров в трех километрах от того места, где их сняла фотоловушка. Самец Крюк до сих пор регулярно попадает в объективы камер Мергена.

Из охотников в хранители

Опыт с привлечением Мергена к работе с фотоловушками был настолько успешным, что в 2015 году WWF России и партнеры предложили нескольким охотникам стать хранителями снежного барса.

Хранители получают денежное вознаграждение за изображения снежных барсов на подконтрольной им территории. Сейчас шестеро бывших охотников участвуют в этом проекте. Если кто-то из хранителей будет пойман на браконьерстве, их оштрафуют и навсегда исключат из проекта.

Зимой температура в горах опускается до минус 50 градусов. Чтобы проверить все фотоловушки и поставить новые, хранители живут половину времени в горах осенью и зимой.

В отличие от съемочной группы Би-би-си, Мерген очень быстро забрался на склон Северо-Чуйского хребта. Ему пришлось ждать журналистов полтора часа, чтобы проверить установленную там месяц назад фотоловушку. За день до этого автоматическая камера сняла медведицу с тремя медвежатами.

Медведица с тремя медвежатами прошла перед фотоловушкой Мергена | Источник: ФГБУ НП "САЙЛЮГЕМСКИЙ"

«Повезло, что разминулись, — смеется Алексей, — а то бежали бы вперед». Медведи особенно агрессивны, когда защищают молодое потомство.

Фотоохота удалась, камера Мергена сняла два прохода снежного барса по кличке Юнур. Исследователи наблюдают за этой особью с 2016 года, это скорее всего самец.

Петли смерти

Юнур скорее всего самец, так как он не принес потомство за время наблюдений | Источник: ФГБУ НП "САЙЛЮГЕМСКИЙ"

Чаще всего снежные барсы попадают в капканы, расставленные на других животных. Браконьеры прикрепляют металлические петли к деревьям или кустам.

Когда лапа или голова животного попадает в петлю-ловушку, та затягивается от того, что животное пытается освободиться. В итоге зверь умирает мучительной смертью от удушения, голода или холода.

Петли и капканы, найденные экологами | Источник: ФГБУ НП "САЙЛЮГЕМСКИЙ"

Один браконьер устанавливает до 500 петель за сезон. Мерген часто находит и убирает капканы, однако его основная работа — проверять и устанавливать фотоловушки.

«Если бы такой работы не было, я тоже уехал бы. Куда-нибудь на север зарабатывать. А у меня в семье сестры, брат — все уехали, — рассказал Мерген, — а сейчас за родителями некому смотреть, поэтому я рядом.».

За годы работы Мерген и остальные хранители собрали сотни бесценных фотографий и видео снежного барса. На основе этих данных экологи создали информационную систему учета снежных барсов «Ирбис», которой активно пользуются эксперты.

Самка с барсятами изучают ствол дерева, к которому браконьеры прикрепляли петли | Источник: ФГБУ НП "САЙЛЮГЕМСКИЙ"

Снежный барс настолько скрытен, что большинство исследователей никогда не видели это животное в дикой природе своими глазами, только на изображениях с фотоловушек. Одна из главных целей проекта — изменить отношение местного населения к снежному барсу в Алтайских горах.

Снежный барс — самое красивое из животных, считает Мерген.

Снежные барсы часто интересуются фотоловушками, так получаются отличные "селфи" | Источник: ФГБУ НП "САЙЛЮГЕМСКИЙ"

Благодаря улучшению охраны животных и появлению молодых особей у самок, ученые наблюдают прирост популяции ирбиса в Алтайских горах.

«Сейчас вырастим барсов много, даже наших детей правнучкам можно смотреть будет, — рассуждает Мерген. — А так, если бы вообще потеряли бы, если этот проект не открылся бы, барсов бы не было бы уже. Ну, в нашем Алтае не было бы».

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