Как охотник на снежного барса на Алтае стал его хранителем
«На снежного барса давно охотились. У нас в Джазаторе работы нету, все женятся и работу не находят, — говорит Мерген. — Кормиться
«На снежного барса давно охотились. У нас в Джазаторе работы нету, все женятся и работу не находят, — говорит Мерген. — Кормиться
Бывший охотник, а ныне хранитель снежного барса Мерген Марков ведет съемочную группу
Несколько бывших браконьеров стали участниками проекта WWF России и помогают вести наблюдения за одним из самых скрытных животных в мире.
Мерген Марков — один из них. Мужчины в его семье испокон веков занимались охотой в долине реки Аргут в Алтайских горах, самом сердце земли снежного барса в России.
Снежный барс находится под угрозой исчезновения, поэтому охота на ирбиса запрещена во всем мире. По подсчетам ученых, в дикой природе осталось 4 тысячи особей, примерно 80 из них обитают в России.
Отец Мергена в основном охотился на волка, ведь в советские времена местный колхоз выдавал одного теленка за три волчьи шкуры. После распада Советского Союза сдавать пушнину стало некуда, зато на черном рынке появилось много желающих приобрести шкуру снежного барса.
Снежный барс обитает в горах Центральной Азии, в Республике Тыва, на Алтае, в Бурятии и на юге Красноярского края. Это самый северный ареал обитания ирбиса в мире. С середины 80-х популяция снежного барса в России стремительно уменьшалась
«Его в основном скупали [для отправки] в Китай, и здесь некоторые богатые люди хотели шкуру снежного барса, чтобы она висела у него либо на стене либо чтобы это был
В 2000-х годах экологи забили тревогу. В 2010 году в
Однако у жителей близлежащих сел Аргут и Джазатор
В 2012 году они привлекли Мергена к работе с фотоловушками. Он с первого раза снял снежного барса.
«Они уже знали все повадки, все пути передвижения снежного барса, где они ходят, где они концентрируются, — вспоминает Алексей Кужлеков. — Им легче было предоставить
Снежный барс по имени Крюк первым попался в фотоловушки экологов на Алтае в 2012 году. В тот год Крюк спарился с молодой самкой Витой и у них появились котята.
В декабре 2013 года Мергену удалось заснять играющих барсят Виты. Здесь им около шести месяцев.
«Два котенка были. Ну, они перед камерой играли там. Того, который лежал на земле, я Аргутом назвал, а верхнего Батыром назвал. И после этого они потерялись», — вспоминает Мерген.
Впоследствии Алексею Кужлекову удалось узнать от местных жителей, что Вита с котятами попала в петли браконьеров в трех километрах от того места, где их сняла фотоловушка. Самец Крюк до сих пор регулярно попадает в объективы камер Мергена.
Опыт с привлечением Мергена к работе с фотоловушками был настолько успешным, что в 2015 году WWF России и партнеры предложили нескольким охотникам стать хранителями снежного барса.
Хранители получают денежное вознаграждение за изображения снежных барсов на подконтрольной им территории. Сейчас шестеро бывших охотников участвуют в этом проекте. Если
Зимой температура в горах опускается до минус 50 градусов. Чтобы проверить все фотоловушки и поставить новые, хранители живут половину времени в горах осенью и зимой.
В отличие от съемочной группы
«Повезло, что разминулись, — смеется Алексей, — а то бежали бы вперед». Медведи особенно агрессивны, когда защищают молодое потомство.
Фотоохота удалась, камера Мергена сняла два прохода снежного барса по кличке Юнур. Исследователи наблюдают за этой особью с 2016 года, это скорее всего самец.
Чаще всего снежные барсы попадают в капканы, расставленные на других животных. Браконьеры прикрепляют металлические петли к деревьям или кустам.
Когда лапа или голова животного попадает в
Один браконьер устанавливает до 500 петель за сезон. Мерген часто находит и убирает капканы, однако его основная работа — проверять и устанавливать фотоловушки.
«Если бы такой работы не было, я тоже уехал бы.
За годы работы Мерген и остальные хранители собрали сотни бесценных фотографий и видео снежного барса. На основе этих данных экологи создали информационную систему учета снежных барсов «Ирбис», которой активно пользуются эксперты.
Снежный барс настолько скрытен, что большинство исследователей никогда не видели это животное в дикой природе своими глазами, только на изображениях с фотоловушек. Одна из главных целей проекта — изменить отношение местного населения к снежному барсу в Алтайских горах.
Снежный барс — самое красивое из животных, считает Мерген.
Благодаря улучшению охраны животных и появлению молодых особей у самок, ученые наблюдают прирост популяции ирбиса в Алтайских горах.
«Сейчас вырастим барсов много, даже наших детей правнучкам можно смотреть будет, — рассуждает Мерген. — А так, если бы вообще потеряли бы, если этот проект не открылся бы, барсов бы не было бы уже. Ну, в нашем Алтае не было бы».
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