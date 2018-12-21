Роскомнадзор начал проверку телеканала и сайта Би-би-си
Роскомнадзор заявил, что проверит телеканал BBC World News и сайт
Роскомнадзор заявил, что проверит телеканал BBC World News и сайт
Проверку российский медиарегулятор начал «в связи с ситуацией, связанной с вынесением британским регулятором Ofcom решения о нарушении каналом RT правил вещания».
Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова на своей странице в «Фейсбуке» написала, что российская сторона неоднократно предупреждала британскую о возможном зеркальном ответе.
«Давно пора. Мне искренне жаль корреспондентов
Представитель
Как сообщил в четверг Ofcom, в работе RT нашли семь нарушений в выпусках новостей и
Решение о штрафных мерах, как сообщал регулятор, будет вынесено после того, как Ofcom изучит ответ российского телеканала.
«Семь нарушений говорят о серьезном несоответствии нашим правилам вещания. Мы сообщили RT о том, что мы рассматриваем предусмотренные законом штрафные меры… В распоряжении Ofcom есть несколько вариантов возможных санкций. Любая штрафная мера, которую мы введем, будет пропорциональна и справедлива [найденным нарушениям]», — говорилось в сообщении регулятора.
Поводом для поиска возможных нарушений стали жалобы зрителей и собственный мониторинг, который проводит регулятор.
В ответ на это телеканал RT заявил, что расстроен решением Ofcom. «Мы вещаем в Великобритании в соответствии с правилами, установленными британским регулятором, и все время стараемся соответствовать им. Ofcom, вероятно, не совсем принял во внимание аргументы, которые мы предоставили во время расследования. Регулятор не уделяет достаточного внимания правам канала RT и его зрителям», — говорится в заявлении