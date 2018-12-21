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13:23 (мск), источник: BBC News Русская служба

Роскомнадзор начал проверку телеканала и сайта Би-би-си

Роскомнадзор заявил, что проверит телеканал BBC World News и сайт Би-би-си на предмет соответствия материалов российскому законодательству.

Источник: BBC News Русская служба

Проверку российский медиарегулятор начал «в связи с ситуацией, связанной с вынесением британским регулятором Ofcom решения о нарушении каналом RT правил вещания».

Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова на своей странице в «Фейсбуке» написала, что российская сторона неоднократно предупреждала британскую о возможном зеркальном ответе.

«Давно пора. Мне искренне жаль корреспондентов Би-би-си, многие из которых являются настоящими профессионалами и добросовестно выполняют свои обязанности. Но грубое вмешательство британского правительства в деятельность российских СМИ (постоянная пропаганда против телеканала RT, попытки дискредитация наших журналистов и т. д.) не оставляет другого выбора, кроме зеркального ответа», — написала Захарова.

Представитель Би-би-си заявил, что в России, как и во всех остальных странах мира, Би-би-си предоставляет аудитории независимую информацию с соблюдением всех правил и норм местного законодательства.

Как сообщил в четверг Ofcom, в работе RT нашли семь нарушений в выпусках новостей и общественно-политических программ. Все найденные нарушения относятся к периоду с 17 марта по 26 апреля 2018 года.

Решение о штрафных мерах, как сообщал регулятор, будет вынесено после того, как Ofcom изучит ответ российского телеканала.

«Семь нарушений говорят о серьезном несоответствии нашим правилам вещания. Мы сообщили RT о том, что мы рассматриваем предусмотренные законом штрафные меры… В распоряжении Ofcom есть несколько вариантов возможных санкций. Любая штрафная мера, которую мы введем, будет пропорциональна и справедлива [найденным нарушениям]», — говорилось в сообщении регулятора.

Поводом для поиска возможных нарушений стали жалобы зрителей и собственный мониторинг, который проводит регулятор.

В ответ на это телеканал RT заявил, что расстроен решением Ofcom. «Мы вещаем в Великобритании в соответствии с правилами, установленными британским регулятором, и все время стараемся соответствовать им. Ofcom, вероятно, не совсем принял во внимание аргументы, которые мы предоставили во время расследования. Регулятор не уделяет достаточного внимания правам канала RT и его зрителям», — говорится в заявлении пресс-службы телеканала.

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