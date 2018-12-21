Патриарх Кирилл: Константинополь встал на сторону гонителей канонической церкви Украины

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«Фактически синод Константинополя и его патриарх встали на сторону гонителей. Говорю об этом с великой болью. Ведь речь идет о церковных властях поместной церкви, которая была нам Матерью. О людях, с которыми я столько раз встречался, молился, искал общего понимания, того, что служит единству», — сказал он.

Предстоятель Русской православной церкви отметил, что в условиях усиливающегося давления на священнослужителей и прихожан канонической церкви власти Украины попытались дистанцироваться от своих граждан.

«В то время как давление, оказываемое на наших братьев, епископов, клириков, монашествующих и мирян УПЦ, не желающих участвовать в антиканонических начинаниях политиканов и схизматиков, в действительности только возрастало и возрастало, высшие должностные лица государства все чаще стали публично заявлять, что верующие канонической церкви — чужие, им нет места в своей стране. А ведь речь идет о миллионах граждан Украины», — подчеркнул патриарх.

Он констатировал, что попытки расколоть мировое православие пришлись на юбилей Крещения Руси.

«Даже 1030-летие Крещения Руси… некоторые политики и поддерживаемые ими вожди раскола попытались использовать как предлог для того, чтобы расколоть нашу церковь. А самое печальное, что в этом стремлении их поддержал Константинопольский патриархат. В то время как представители поместных православных церквей прибыли в Москву и Киев для того, чтобы молиться и праздновать вместе с нами, посланники Константинополя были заняты другим, они общались со светскими деятелями и с людьми, далекими от православной церкви», — сказал патриарх и призвал молиться о мире и единстве на Украине.

Раскол на Украине

Нынешнее руководство Украины с момента прихода к власти в результате государственного переворота в феврале 2014 года активно выдвигало идею создания в стране поместной православной церкви, которая не была бы связана с Московским патриархатом. В апреле этого года президент Петр Порошенко лично обратился к Константинопольскому патриарху Варфоломею с просьбой помочь в реализации этой идеи, признав действующие в стране две неканонические структуры — Киевский патриархат и Украинскую автокефальную православную церковь. В начале октября Константинопольский патриархат снял анафему с руководителей этих религиозных структур и объявил, что приступает к процессу предоставления Украине автокефалии.