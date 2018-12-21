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13:36 (мск), источник: Интерфакс

Вице-губернатор Петербурга отказался работать с задавшей вопрос Путину дольщицей

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU — Вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин обвинил во лжи и самопиаре представительницу обманутых дольщиков Аллу Андрееву, упомянувшую его в ходе ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина.

Источник: РИА "Новости"

«Пользуясь случаем, хочу сказать, что работать с Аллой Андреевой по проблемным объектам долевого строительства ни я, ни Женя Барановский (заместитель председателя комитета по строительству — ИФ), не Алексей Золотов (руководитель аппарата И. Албина — ИФ) не будем. Готов понести за свою несговорчивость наказание и даже уйти в отставку. Затронуты честь и достоинство меня и моих коллег», — написал Албин в фейсбуке в пятницу.

Он отметил, что Андреева является «сомнительным журналистом», и не смог найти ни одной ее публикации.

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«Мне очень неловко об этом говорись, но вся “деятельность” Аллы Андреевой напоминает самопиар. Ещё раз прошу прощения, если ошибаюсь. Я Вам не верю Алла Андреева, как и те дольщики, ожидания которых Вы обманули», — добавил Албин.

По его словам, Андреева получила свою квартиру в 2017 году и обманутым дольщиком не является.

В ходе пресс-конференции Путина в четверг вопрос президенту задала Алла Андреева, активистка сообщества обманутых дольщиков ГК «Город». Она рассказала президенту о проблемах обманутых дольщиков в Петербурге, попросив обратить внимание на расследование дела об убийстве ее мужа осенью 2015 года, которое она связывает со своей деятельностью как активиста. Андреева также отметила недостаточную эффективность работы городских чиновников.

Как сообщалось, 7 октября 2015 петербургские следователи возбудили уголовное дело по факту убийства 45-летнего Константина Андреева, тело которого с открытой черепно-мозговой травмой и переломом основания черепа было обнаружено в поселке Мартышкино.

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Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин заявил, что убийство привлекло внимание городской и федеральной властей, которые взяли на контроль его расследование, и пообещал помощь вдове Андреева.

Как сообщалось, в конце октября 2015 года в Петербурге в рамках дела о хищении средств дольщиков ГК «Город» был арестован владелец компании Максим Ванчугов. Его брата Руслана Ванчугова отправили под домашний арест.

По версии следствия, Максим Ванчугов вместе с иными лицами привлекал деньги дольщиков под предлогом строительства трех жилых комплексов в Петербурге — ЖК «Морская звезда», ЖК «Ленинский парк» и ЖК «Прибалтийский». От имени ГК «Город» они вывели в наличный оборот через фирмы-однодневки 832 млн рублей, которые на цели строительства не использовались. За 980 квартир в общей сложности Максим Ванчугов и неустановленные лица получили 2 млрд 930 млн рублей, судьба которых остается неизвестной.

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