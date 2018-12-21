Вице-губернатор Петербурга отказался работать с задавшей вопрос Путину дольщицей
Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU —
Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU —
«Пользуясь случаем, хочу сказать, что работать с Аллой Андреевой по проблемным объектам долевого строительства ни я, ни Женя Барановский (заместитель председателя комитета по строительству — ИФ), не Алексей Золотов (руководитель аппарата И. Албина — ИФ) не будем. Готов понести за свою несговорчивость наказание и даже уйти в отставку. Затронуты честь и достоинство меня и моих коллег», — написал Албин в фейсбуке в пятницу.
Он отметил, что Андреева является «сомнительным журналистом», и не смог найти ни одной ее публикации.
«Мне очень неловко об этом говорись, но вся “деятельность” Аллы Андреевой напоминает самопиар. Ещё раз прошу прощения, если ошибаюсь. Я Вам не верю Алла Андреева, как и те дольщики, ожидания которых Вы обманули», — добавил Албин.
По его словам, Андреева получила свою квартиру в 2017 году и обманутым дольщиком не является.
В ходе
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