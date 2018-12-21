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13:28 (мск), источник: N + 1

Пулевое ранение вызвало отравление свинцом 14 лет спустя

Медики Хосе Маркес (Jose Marquez) и Майкл Шиндлбек (Michael Schindlbeck) описали интересный случай в журнале New England Medicine. Пациент получил свинцовое отравление через 14 лет после огнестрельного ранения в ногу. Медики не извлекли пулю сразу, и за годы она распалась на части, вызвав у мужчины проблемы со здоровьем.

Источник: New England Medicine

46-летний мужчина обратился в Чикагскую больницу имени Джона Строгера с жалобой на ухудшение хронической боли в левом колене. 14 лет назад пациент получил огнестрельное ранение в ногу, в один из мыщелков бедренной кости (так называются выступы или утолщения на концах длинных костей, которые входят в состав сочленений или служат для прикрепления мышц). Когда пациента доставили 14 лет назад с ранением, рентгенография показала, что пуля застряла в кости, и хирурги решили ее не извлекать.

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После того, как мужчина вновь обратился за помощью, ему еще раз сделали рентгенографию и оказалось, что за 14 лет пуля распалась на части, которые остались в тканях коленного сустава. В результате у пациента в суставе скопилось большое количество жидкости. К тому у него обнаружилось повышенное содержание свинца в крови и анемия, которая часто сопровождает отравление свинцом. Чтобы вывести его из организма, пациенту назначили хелатную терапию. Она применяется для лечения отравления тяжелыми металлами, такими как свинец или ртуть.

Так как части пули могли не только еще больше повредить сустав, но и вызвать еще более серьезно отравление, медики планировали извлечь пулю. Но пациент, не дожидаясь операции исчез и дальнейшая его судьба неизвестна.

Стоит отметить, что медики неоднократно описывали подобные случаи. Пациенты получали свинцовое отравление и десять, и двадцать лет спустя после ранения. Больше того, исследователи фиксировали свинцовое отравление у птиц-падальщиков, питавшихся тушками земляных белок. Этих грызунов-вредителей часто подстреливают фермеры из Калифорнии, Невады и Орегона.

Екатерина Русакова

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