Ученые выяснили, сколько стоит час нахождения в соцсетях
Хотя есть и те, для кого оно бесценно.
Хотя есть и те, для кого оно бесценно.
Группа ученых из Университета Британии попыталась выяснить, за сколько денег пользователи готовы отказаться от нахождения в соцсетях за тот или иной промежуток времени.
Для этого им пришлось опросить 1258 человек, половина из которых была студентами колледжей, а другая часть — людьми постарше. Причем единственным сервисом, от которого надо было отказаться, стал Facebook.
Результаты исследования получились довольно любопытными. Так, за один час воздержания от соцсети люди соглашались всего на один доллар (68 рублей). Один день, проведенный без связи, испытуемые оценили в шесть долларов (405 рублей). Три дня без сервиса они бы продали за 16 долларов (1080 рублей), а неделю за 40 долларов (2700 рублей).
Несмотря на сравнительно небольшие цены, мало кто готов был покинуть социальную сеть навсегда. Однако нашлись и такие люди. Они были готовы расстаться с Facebook за тысячу долларов (67 500 рублей), но при условии, что эта сумма выплачивалась бы им ежегодно.
Одной из основных причин, по которой люди остаются в Facebook, несмотря на возможную утечку персональных данных или неправильного их использования, является банальное получение удовольствия от сервиса. У тебя может храниться в профиле фотографии, сделанные в течение последних десяти лет, ты можешь использовать соцсеть для организации рабочего пространства, а
кто-тов свои 20 лет провел на Facebook всю сознательную жизнь.
Стоит отметить, что полученные результаты относятся только к определенной группе людей из Великобритании, поэтому в разных странах и с разными соцсетями показатели могли бы быть совершенно иными.