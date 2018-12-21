Ученые выяснили, сколько стоит час нахождения в соцсетях

Источник: AP 2018

Группа ученых из Университета Британии попыталась выяснить, за сколько денег пользователи готовы отказаться от нахождения в соцсетях за тот или иной промежуток времени.

Для этого им пришлось опросить 1258 человек, половина из которых была студентами колледжей, а другая часть — людьми постарше. Причем единственным сервисом, от которого надо было отказаться, стал Facebook.

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Результаты исследования получились довольно любопытными. Так, за один час воздержания от соцсети люди соглашались всего на один доллар (68 рублей). Один день, проведенный без связи, испытуемые оценили в шесть долларов (405 рублей). Три дня без сервиса они бы продали за 16 долларов (1080 рублей), а неделю за 40 долларов (2700 рублей).

Несмотря на сравнительно небольшие цены, мало кто готов был покинуть социальную сеть навсегда. Однако нашлись и такие люди. Они были готовы расстаться с Facebook за тысячу долларов (67 500 рублей), но при условии, что эта сумма выплачивалась бы им ежегодно.

Одной из основных причин, по которой люди остаются в Facebook, несмотря на возможную утечку персональных данных или неправильного их использования, является банальное получение удовольствия от сервиса. У тебя может храниться в профиле фотографии, сделанные в течение последних десяти лет, ты можешь использовать соцсеть для организации рабочего пространства, а кто-то в свои 20 лет провел на Facebook всю сознательную жизнь. Шон Кэш, исследователь интервью изданию Technology Review