Власти РФ начали обсуждать повышение возраста продажи табака
Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU — Вопрос о повышении возраста тех, кто сможет покупать табачные изделия, обсуждается, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU — Вопрос о повышении возраста тех, кто сможет покупать табачные изделия, обсуждается, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Мы обсуждаем этот вопрос», — сказала Попова «Интерфаксу» в пятницу.
Также она рассказала об отношении Роспотребнадзора к инициативе Минздрава о повышении возраста продажи алкоголя до 21 года: «Мы поддерживаем все инициативы, направленные на снижение алкоголизации населения в РФ».
Сегодня, по словам Поповой, «есть хорошие результаты ранее принятых решений об изменениях в законодательстве».
«Считаем, нельзя останавливаться. Здоровье населения — главный приоритет, который мы защищаем», — заявила глава Роспотребнадзора.
Между тем
В то же время ранее сообщалось, что Минздрав к февралю 2019 года представит новую стратегию формирования здорового образа жизни. В документе, как ожидается, будет подробно прописан ряд мер, касающихся табачных изделий, систем нагревания табака, продажи алкогольной продукции и др.
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