Власти РФ начали обсуждать повышение возраста продажи табака

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«Мы обсуждаем этот вопрос», — сказала Попова «Интерфаксу» в пятницу.

Также она рассказала об отношении Роспотребнадзора к инициативе Минздрава о повышении возраста продажи алкоголя до 21 года: «Мы поддерживаем все инициативы, направленные на снижение алкоголизации населения в РФ».

Сегодня, по словам Поповой, «есть хорошие результаты ранее принятых решений об изменениях в законодательстве».

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«Считаем, нельзя останавливаться. Здоровье населения — главный приоритет, который мы защищаем», — заявила глава Роспотребнадзора.

Между тем вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила в конце сентября, что правительство РФ пока не обсуждает увеличение разрешенного возраста для продажи табачных изделий.

В то же время ранее сообщалось, что Минздрав к февралю 2019 года представит новую стратегию формирования здорового образа жизни. В документе, как ожидается, будет подробно прописан ряд мер, касающихся табачных изделий, систем нагревания табака, продажи алкогольной продукции и др.