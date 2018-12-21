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15:39 (мск), источник: N + 1

Ученые нашли у берегов Тасмании более 100 новых глубоководных видов

Среди них несколько видов омаров с непропорционально длинными клешнями.

14
фотографий
14
фотографий
14
фотографий

Австралийские ученые обнаружили в морских заповедниках у южного берега Тасмании более 100 новых видов животных, а также сфотографировали несколько десятков представителей уже известных видов. Об этом рассказывает австралийская научная организация Marine Biodiversity Hub.

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Команда из нескольких научных организаций под руководством специалистов Государственного объединения научных и прикладных исследований (CSIRO) за месяц обследовала 45 подводных гор, где обитают глубоководные кораллы и населяющие рифы животные, в двух морских парках. С борта судна Investigator ученые с помощью специальных дистанционно управляемых камер изучили глубины до 1,9 тысячи метров, собрав 60 тысяч фотографий и 300 часов видео.

В частности, ученые впервые нашли несколько новых видов омаров и крабов-шляпников, а также кораллов и моллюсков. Образцы собирали с помощью небольшой сети.

Кроме того, исследователи обнаружили и уже известные виды — например, знаменитую рыбу-каплю Psychrolutes marcidus, эндемика вод Австралии.

Помимо подводной съемки, команда наблюдала 40 видов морских птиц и несколько видов китов и дельфинов.

Ольга Добровидова

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