Ученые нашли у берегов Тасмании более 100 новых глубоководных видов
Среди них несколько видов омаров с непропорционально длинными клешнями.
Среди них несколько видов омаров с непропорционально длинными клешнями.
Австралийские ученые обнаружили в морских заповедниках у южного берега Тасмании более 100 новых видов животных, а также сфотографировали несколько десятков представителей уже известных видов. Об этом рассказывает австралийская научная организация Marine Biodiversity Hub.
Команда из нескольких научных организаций под руководством специалистов Государственного объединения научных и прикладных исследований (CSIRO) за месяц обследовала 45 подводных гор, где обитают глубоководные кораллы и населяющие рифы животные, в двух морских парках. С борта судна Investigator ученые с помощью специальных дистанционно управляемых камер изучили глубины до 1,9 тысячи метров, собрав 60 тысяч фотографий и 300 часов видео.
В частности, ученые впервые нашли несколько новых видов омаров и
Кроме того, исследователи обнаружили и уже известные виды — например, знаменитую
Помимо подводной съемки, команда наблюдала 40 видов морских птиц и несколько видов китов и дельфинов.
Ольга Добровидова