Рождественские огни на улицах Лондона мигают в такт биению сердца маленького мальчика

Сотрудники благотворительной организации Tiny Tickers, занимающиеся проблемой порока сердца, решили сделать невероятный подарок двухлетнему Билли Хопкину, который живет в районе Вест-Энд в центральном Лондоне.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/M9JwbgML6Kw?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

О том, что у малыша порок сердца, родители узнали еще до его рождения. Спустя неделю после появления на свет Билли перенес 14-часовую операцию, после чего две недели провел в реанимации.

Период реабилитации был долгим и тяжелым, но сейчас мальчик идет на поправку и собирается праздновать свое первое полноценное Рождество в кругу семьи с подарками.

Преподнести сюрприз маленькому мальчику решили и врачи из Tiny Tickers, которые участвовали в его судьбе с самого начала. В середине декабря они приехали к Билли домой, измерили и записали его пульс. Затем специалисты соединили ритм сердца мальчика с уличными рождественскими гирляндами, которые теперь мигают в соответствии с пульсом Билли.