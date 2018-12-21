Рождественские огни на улицах Лондона мигают в такт биению сердца маленького мальчика
Трогательная история.
Трогательная история.
Сотрудники благотворительной организации Tiny Tickers, занимающиеся проблемой порока сердца, решили сделать невероятный подарок двухлетнему Билли Хопкину, который живет в районе
О том, что у малыша порок сердца, родители узнали еще до его рождения. Спустя неделю после появления на свет Билли перенес 14-часовую операцию, после чего две недели провел в реанимации.
Преподнести сюрприз маленькому мальчику решили и врачи из Tiny Tickers, которые участвовали в его судьбе с самого начала. В середине декабря они приехали к Билли домой, измерили и записали его пульс. Затем специалисты соединили ритм сердца мальчика с уличными рождественскими гирляндами, которые теперь мигают в соответствии с пульсом Билли.
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