В Екатеринбурге работники банка построили елку больше чем из двух миллионов долларов. Это деньги из банковского хранилища

Сотрудники «Банка Нейвы» построили елку из пачек денег, для которой использовали банкноты суммой 1,1 миллиона евро и 1,2 миллиона долларов. Об этом сообщило местное издание E1, которое проводит конкурс самых необычных офисных елок города — собственно, ради этого конкурса сотрудники банка ель и построили.

E1 в банке рассказали, что деньги настоящие, и возмутились, что факт их подлинности вызвал сомнения. В ответ на вопрос о том, где стоит елка, изданию ответили следующее:

Во внутреннем кабинете, сами понимаете, такая сумма. Это внутреннее украшение.

Также в банке подтвердили, что начальство в курсе — более того, намекнули, что это идея руководства. Деньги из елки, по словам сотрудницы Анны, пойдут на операции обмена валюты.

Позже председатель правления банка Павел Ефермов в комментариях на Facebook написал, что руководство смотрит на эту идею «с позитивом» и считает, что «получилось очень мило».