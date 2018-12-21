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16:34 (мск), источник: Esquire

В Екатеринбурге работники банка построили елку больше чем из двух миллионов долларов. Это деньги из банковского хранилища

Сотрудники сделали это, чтобы поучаствовать в конкурсе самых необычных екатеринбургских елок.

Сотрудники «Банка Нейвы» построили елку из пачек денег, для которой использовали банкноты суммой 1,1 миллиона евро и 1,2 миллиона долларов. Об этом сообщило местное издание E1, которое проводит конкурс самых необычных офисных елок города — собственно, ради этого конкурса сотрудники банка ель и построили.

Во время загрузки произошла ошибка.

E1 в банке рассказали, что деньги настоящие, и возмутились, что факт их подлинности вызвал сомнения. В ответ на вопрос о том, где стоит елка, изданию ответили следующее:

Во внутреннем кабинете, сами понимаете, такая сумма. Это внутреннее украшение.

Также в банке подтвердили, что начальство в курсе — более того, намекнули, что это идея руководства. Деньги из елки, по словам сотрудницы Анны, пойдут на операции обмена валюты.

Позже председатель правления банка Павел Ефермов в комментариях на Facebook написал, что руководство смотрит на эту идею «с позитивом» и считает, что «получилось очень мило».

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