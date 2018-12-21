Жаловавшаяся Путину дольщица ушла со встречи с врио губернатора Петербурга
Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU — Представительница группы обманутых дольщиков ГК «Город» Алла Андреева покинула встречу с врио губернатора
Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU — Представительница группы обманутых дольщиков ГК «Город» Алла Андреева покинула встречу с врио губернатора
Как передал корреспондент «Интерфакса», встреча Беглова с дольщиками должна была состояться в Смольном в пятницу. На встречу прибыли прокурор
После приветственного слова Беглов предложил высказаться Андреевой, однако она отказалась участвовать во встрече.
«Ваши подчиненные позволили позвать сюда людей, с которыми я даже за одним столом сидеть не могу — мне просто неприятно. Я прошу ее (встречу — ИФ) перенести, и приду туда тоже с другими людьми — с дольщиками. В данной ситуации я не вижу смысла в проведении нашей встречи. Повторюсь: Владимир Владимирович Путин обещал мне, что мы проведем с вами личную встречу. На данный момент я прошу встречу перенести», — сказала она.
Беглов попросил Андрееву остаться до конца встречи и заслушать позиции представителей власти, однако она ответила отказом и покинула зал.
В четверг в ходе
В пятницу