Жаловавшаяся Путину дольщица ушла со встречи с врио губернатора Петербурга

Источник: РИА "Новости"

Как передал корреспондент «Интерфакса», встреча Беглова с дольщиками должна была состояться в Смольном в пятницу. На встречу прибыли прокурор Санкт-Петербурга Сергей Литвиненко, глава городского комитета по строительству Леонид Кулаков и его заместитель Евгений Барановский, а также представители компаний-застройщиков и обманутые дольщики.

После приветственного слова Беглов предложил высказаться Андреевой, однако она отказалась участвовать во встрече.

«Ваши подчиненные позволили позвать сюда людей, с которыми я даже за одним столом сидеть не могу — мне просто неприятно. Я прошу ее (встречу — ИФ) перенести, и приду туда тоже с другими людьми — с дольщиками. В данной ситуации я не вижу смысла в проведении нашей встречи. Повторюсь: Владимир Владимирович Путин обещал мне, что мы проведем с вами личную встречу. На данный момент я прошу встречу перенести», — сказала она.

Беглов попросил Андрееву остаться до конца встречи и заслушать позиции представителей власти, однако она ответила отказом и покинула зал.

В четверг в ходе пресс-конференции Путина Андреева получила возможность задать ему вопрос. Она рассказала президенту о проблемах обманутых дольщиков в Петербурге, попросив обратить внимание на расследование дела об убийстве ее мужа осенью 2015 года, которое она связывает со своей деятельностью. Андреева также отметила недостаточную эффективность работы городских чиновников.