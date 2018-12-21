Little Big и группа «Руки Вверх!» выпустили совместный видеоклип

Очень неожиданное видео появилось на YouTube-канале Александра Гудкова «Чикен Карри». Это совместная работа групп Little Big и «Руки Вверх!» под названием «Слэмятся пацаны».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/dLACj0TpCRc?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Песня частично на английском языке, зато припев в исполнении Сергея Жукова напомнит всем о бурной молодости и «девчонках в коротких юбчонках».

По сюжету клипа Александр Гудков вместе с вокалистом Little Big Ильичом приезжают в город «Заветы Ильича», где устраивают в местном клубе выступление лидера секты «Свидетели слэма» Жукова.

Под песни и танцы местные жители отдают организаторам деньги, драгоценности и даже квартиры. Правда заканчивается эта история вполне банально, ведь тайные агенты, как оказывается, есть повсюду.

Несмотря на полное безумие, которое происходит в клипе, пользователи Сети отнеслись к «Слэмятся пацаны» очень позитивно.