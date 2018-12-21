Little Big и группа «Руки Вверх!» выпустили совместный видеоклип
В нем музыканты организовали секту, чтобы грабить пенсионеров.
В нем музыканты организовали секту, чтобы грабить пенсионеров.
Очень неожиданное видео появилось на
По сюжету клипа Александр Гудков вместе с вокалистом Little Big Ильичом приезжают в город «Заветы Ильича», где устраивают в местном клубе выступление лидера секты «Свидетели слэма» Жукова.
Под песни и танцы местные жители отдают организаторам деньги, драгоценности и даже квартиры. Правда заканчивается эта история вполне банально, ведь тайные агенты, как оказывается, есть повсюду.
Несмотря на полное безумие, которое происходит в клипе, пользователи Сети отнеслись к «Слэмятся пацаны» очень позитивно.
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