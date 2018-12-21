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17:58 (мск), источник: Mail.ru Новости

Little Big и группа «Руки Вверх!» выпустили совместный видеоклип

В нем музыканты организовали секту, чтобы грабить пенсионеров.

Очень неожиданное видео появилось на YouTube-канале Александра Гудкова «Чикен Карри». Это совместная работа групп Little Big и «Руки Вверх!» под названием «Слэмятся пацаны».

Во время загрузки произошла ошибка.
Песня частично на английском языке, зато припев в исполнении Сергея Жукова напомнит всем о бурной молодости и «девчонках в коротких юбчонках».

По сюжету клипа Александр Гудков вместе с вокалистом Little Big Ильичом приезжают в город «Заветы Ильича», где устраивают в местном клубе выступление лидера секты «Свидетели слэма» Жукова.

Под песни и танцы местные жители отдают организаторам деньги, драгоценности и даже квартиры. Правда заканчивается эта история вполне банально, ведь тайные агенты, как оказывается, есть повсюду.

Несмотря на полное безумие, которое происходит в клипе, пользователи Сети отнеслись к «Слэмятся пацаны» очень позитивно.

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