Ученые сыграли в крестики-нолики на нанометровой доске из ДНК

Источник: Чердак

Команда биохимиков из Калифорнийского технологического института продолжила развивать свою методику самосборных ДНК-плиток по технологии ДНК-оригами. Ученые создали игровую доску для игры в крестики-нолики с помощью методики фрактальной сборки. Крестики и нолики тоже были из ДНК, собирались и крепились к нужной клетке игровой доски при помощи техники ДНК-оригами. В научной статье описывается один из матчей, который ученые провели в лаборатории — он продолжался шесть дней, «крестики» победили.

ДНК-оригами — это технология построения структур и даже механизмов в наноразмере. Основана она на том, что молекула ДНК имеет свойство «самосборки».

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Нити ДНК состоят из сахарофосфтных остовов (собственно, нити) и прикрепленных к ним четырех типов молекул-оснований: аденина, гуанина, цитозина и тимина, которые обозначаются буквами А, Г, Ц и Т. Особенность оснований в том, что они имеют свойство комплементарности, то есть, могут притягиваться друг другу водородными связями, причем в строго определенном сочетании. Аденин соединяется только с тимином, а гуанин — только с цитозином. Соответственно, любая последовательность оснований будет стремиться образовать пару с комплементарной последовательностью. Например, АТТГЦА будет соединяться с ТААЦГТ.

Если взять небольшой участок одной нити ДНК и соединить на нем комплементарные участки на манер застежки-молнии, получится структура со «слипшейся» нитью и петлей на конце, которую биохимики называют «скрепкой». С помощью таких скрепок, помещенные в нужные места более крупных ДНК-нитей, можно заставить те сворачиваться в сложные двухмерные структуры. Создатель ДНК-оригами Пол Ротмунд делал из молекул ДНК смайлики, звездочки и надписи.

ДНК-оригами: техника Пауля Ротмунда. Откройте, чтобы увидеть больше | Источник: Чердак

Очень скоро ученые научились делать из таких нитей ДНК и трехмерные структуры, например, октаэдры, и даже простейших нано-роботов. Логичным развитием идеи было предположить, что отдельные ДНК-фигурки можно соединять в одну макроструктуру, создавая повторяющиеся узоры. Это удалось команде биохимиков из Калифорнийского технологического института под руководством Лулу Цяня. Они создали методику фрактальной сборки.

Эта методика позволяет соединять небольшие элементы таких ДНК-изображений в большие двумерные массивы. В своей работе авторы предложили алгоритм, который позволял определять последовательность основной молекулы ДНК и «скрепок», которые складывают ее в нужную форму для того, чтобы получить заранее заданное изображение.

Так ученые из Калтеха собрали с помощью ДНК-оригами квадратный элемент со стороной меньше 100 нанометров, состоящий из 22 небольших участков ДНК, соединенных между собой «скрепками».

В нужных местах к ним прикреплялись метки, которые потом можно было с помощью атомно-силового микроскопа увидеть в виде пикселя. В результате получался элемент изображения, состоящий примерно из 100 пикселей.

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Соединяя такие плитки вместе с помощью разных видов «скрепок» ученые получили изображения Моны Лизы, петуха, бактерии и шамхатной доски на квадрате со стороной в несколько сот нанометров.

Чтобы собрать картинку плитка за плиткой, потребовалось бы слишком много «скрепок» разных видов, поэтому ученые пошли другим путем: они стали собирать плитки поэтапно, как собирают сначала маленькие области паззла, затем из них — более большие области, а из тех, наконец, создать законченный паззл. В каждой плитке используются одни и те же четыре ребра, но поскольку эти головоломки собраны отдельно, нет риска, например, того, что угловая плитка окажется в неправильном углу.

Теперь команда пошла еще дальше в развитии своего метода и создала более динамичные ДНК-плитки двух видов — X (крестики) и О (нолики), которые можно добавлять на доску из ДНК, что описано в статье в Nature Communications.

Мы разработали механизм, чтобы программировать динамическое взаимодействие между сложными ДНК-наноструктурами. Используя этот механизм, мы создали самую маленькую в мире игру в крестики-нолики, где каждое движение включает молекулярную самосборку, обмениваясь сотнями нитей ДНК одновременно. Лулу Цянь Биохимик

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По сути, плитки, хотя и имеют квадратную форму, спроектированы так, чтобы вести себя как кусочки мозаики. Каждая плитка имеет свое место в собранном изображении, и она подходит только в этом месте. Такая плитка ищет назначенное ей место в макроструктуре и «выбивает» оттуда уже стоящую там плитку.