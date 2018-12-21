Ученые сыграли в крестики-нолики на нанометровой доске из ДНК
Матч продолжался шесть дней. «Крестики» победили.
Матч продолжался шесть дней. «Крестики» победили.
Нити ДНК состоят из сахарофосфтных остовов (собственно, нити) и прикрепленных к ним четырех типов молекул-оснований: аденина, гуанина, цитозина и тимина, которые обозначаются буквами А, Г, Ц и Т. Особенность оснований в том, что они имеют свойство комплементарности, то есть, могут притягиваться друг другу водородными связями, причем в строго определенном сочетании. Аденин соединяется только с тимином, а гуанин — только с цитозином. Соответственно, любая последовательность оснований будет стремиться образовать пару с комплементарной последовательностью. Например, АТТГЦА будет соединяться с ТААЦГТ.
Если взять небольшой участок одной нити ДНК и соединить на нем комплементарные участки на манер
Очень скоро ученые научились делать из таких нитей ДНК и трехмерные структуры, например, октаэдры, и даже простейших
Эта методика позволяет соединять небольшие элементы таких
В нужных местах к ним прикреплялись метки, которые потом можно было с помощью
Соединяя такие плитки вместе с помощью разных видов «скрепок» ученые получили изображения Моны Лизы, петуха, бактерии и шамхатной доски на квадрате со стороной в несколько сот нанометров.
Чтобы собрать картинку плитка за плиткой, потребовалось бы слишком много «скрепок» разных видов, поэтому ученые пошли другим путем: они стали собирать плитки поэтапно, как собирают сначала маленькие области паззла, затем из них — более большие области, а из тех, наконец, создать законченный паззл. В каждой плитке используются одни и те же четыре ребра, но поскольку эти головоломки собраны отдельно, нет риска, например, того, что угловая плитка окажется в неправильном углу.
Теперь команда пошла еще дальше в развитии своего метода и создала более динамичные
Мы разработали механизм, чтобы программировать динамическое взаимодействие между сложными
ДНК-наноструктурами.Используя этот механизм, мы создали самую маленькую в мире игру в крестики-нолики,где каждое движение включает молекулярную самосборку, обмениваясь сотнями нитей ДНК одновременно.
По сути, плитки, хотя и имеют квадратную форму, спроектированы так, чтобы вести себя как кусочки мозаики. Каждая плитка имеет свое место в собранном изображении, и она подходит только в этом месте. Такая плитка ищет назначенное ей место в макроструктуре и «выбивает» оттуда уже стоящую там плитку.
Для начала игры Цянь подготовил в пробирке раствор ДНК, образующей пустые плитки. Затем игроки поочередно добавляли на доску величиной 264 на 264 нанометра либо Х, либо О. Эти плитки были запрограммированы скользить на определенное место на доске. После шести дней отчаянного сражения «крестики» победили.